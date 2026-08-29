El Girona golea a Las Palmas y el Leganés se pone líder junto al Sporting en LaLiga Hypermotion

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El CD Leganés se puso en el liderato de LaLiga Hypermotion 2026-2027 después de ganar por la mínima al CD Eldense y aprovechar la clara derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, goleada (5-2) por el Girona FC, en partidos correspondientes a la tercera jornada disputados este sábado.

El conjunto 'pepinero', protagonista en la previa por el fichaje de Álvaro Morata, no convocado para este choque, se puso en cabeza con siete puntos, los mismos que el Sporting de Gijón, gracias a un solitario gol Miguel Atienza cuando el choque llegaba a su fin y que privó de un punto al recién ascendido.

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El Leganés y el Sporting se quedan como colíderes gracias a que la UD Las Palmas, ganador de sus dos primeros choques ligueros, no pudo igualarles ni superarles al caer con claridad en su visita a Montilivi donde fue superado por el Girona FC, que se impuso por 5-2 en el duelo de candidatos al ascenso.

Un doblete de Yaser Asprilla tras salir al inicio de la segunda mitad fue clave, con Jastin, Fran Beltrán e Izán González haciendo los otros tres goles locales, e Iván Jaime, con el momentáneo 1-1, y Taisei Miyashiro, con diez por la expulsión de Jesé por roja directa, marcando para los visitantes.

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Además, el recién ascendido CE Sabadell se mantiene invicto y logró su primer triunfo en el fútbol profesional once años después tras batir a otro aspirante a pelear por los puestos altos como la UD Almería, que sigue sin arrancar y que cayó por un tanto de Nicholas Gioacchini al inicio del segundo tiempo. Otro candidato a subir, el Real Oviedo sí estrenó su casillero de triunfos al imponerse por 0-1 en el Carlos Belmonte a un Albacete Balompié que sumó su tercera derrota por culpa de un gol de Pablo Sáenz.