Qué esperar de IFA 2026: el regreso de la feria como escenario de primicias

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La mayor feria de tecnología para el hogar y el consumo del mundo, IFA de Berlín, regresa un año más como el escaparate en el que empresas y marcas tecnológicas de todo el mundo presentan sus novedades en electrodomésticos y electrónica de consumo en un marco centrado principalmente en el mercado europeo.

IFA 2026 se celebrará entre los días 4 y 8 de septiembre en Berlín (Alemania) con el objetivo de superar los 220.000 asistentes y 1.900 expositores con los que cerró la edición del año pasado y de recuperar el estatus de ser la plataforma principal para primicias mundiales, como ya apuntó el director ejecutivo de IFA Management GmbH, Leif Lindner, en junio.

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La feria destaca por su capacidad para unir la industria con el consumidor final, y muestra de ello es el cambio de marca, que pasa de significar 'International Broadcast Show' ('Muestra de retransmisión internacional') a 'Innovation For All' ('Innovación para todos').

PRINCIPALES PRESENTACIONES DE PRENSA

Si bien la feria abre sus puertas oficialmente el día 4 de septiembre, con todos los exhibidores preparados para mostrar sus novedades, los días previos se dedican al trabajo de prensa, en los que se celebran las llamadas 'keynote' o conferencias de presentación.

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Estas arrancan el miércoles 2 de septiembre, con la conferencia inaugural de de IFA (13:00, hora España peninsular), en la que se hablará de las principales tendencias del mercado y de lo que la feria puede ofrecer a sus visitantes.

Este día tendrá lugar la conferencia conjunta de Bosch y Siemens (9:45 horas), que mostrarán nuevas lavadoras-secadoras con bomba de calor, además de otros productos.

Acer desvelará nuevos productos que introducen nuevas oportunidades con la inteligencia artificial tanto a la forma de trabajar y de crear e, incluso, en la forma de vivir. Esta presentación se enmarca en el 50 aniversario de la compañía y tendrá lugar a las 11:00 horas. A las 16:00 horas, Tadoº presentará un nuevo producto diseñado para tener un hogar sin complicaciones.

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Ya el jueves 3 de septiembre, Anker Innovations celebrará su conferencia a las 9:30 horas, en la que presentará su visión del ecosistema de inteligencia artificial bajo el lema 'Definitivo, unificado', con la que busca una integración perfecta entre el hogar, la movilidad, el entretenimiento y la tecnología personal.

A continuación será el turno de Xiaomi, que debuta en la feria IFA. En su evento, a las 10:30 horas, que compartirá las novedades del ecosistema inteligente 'Human x Car x Home' y mostrará cómo la IA va más allá de la pantalla para integrarse en el mundo físico.

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Más tarde, Roborock (12:00h) compartirá una línea de productos que incluye aspiradoras robot, aspiradoras inalámbricas para líquidos y sólidos, cortadoras de césped robóticas y lavadoras-secadoras.

Tras Roborock, será el turno de Dreame (13:00h), con novedades para la limpieza inteligente del hogar y la presentación de otras categorías nuevas. TCL es otra las empresas que tendrán una presentación el jueves, en este caso, a las 14:00 horas, donde mostrará sus avances en tecnologías de pantalla así como sus productos más recientes, incluidas soluciones ingentes para el hogar.

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Hisense (15:00h), por su parte, centrará su evento en el hogar inteligente y sostenibilidad. A la misma hora, Haier mostrará nuevas soluciones inteligentes de distintas categoría de producto que se adaptan a sus comportamientos, rutinas y aspiraciones individuales.

Al cierre de esta jornada, a las 18:00 horas, será el turno de ShowStoppers, el evento de IFA en el que participan más de 90 empresa tecnológicas que acercarán sus nuevos productos y servicios a los periodistas con demostraciones y entrevistas.

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El viernes 4 septiembre tomará el relevo Navee, la marca especializada en patinetes eléctricos y movilidad inteligente, que presentará su nuevo producto a las 14:00 horas.

LG, por su parte, ha anticipado que llevará a la feria su nueva gama de electrodomésticos, que incluye modelos más asequibles con las tecnologías de ahorro energético propias de sus gamas insignia, además de los televisores inteligentes impulsados por webOS y el procesador a11 AI que ofrecen una experiencia más personalizada.

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En la feria también expondrá sus novedades empresas como Qualcomm, Plaude, Aiper, Lenovo, Motorola y Ecovacs.