Intervenidos en Guadalajara más de cinco kilos de cocaína ocultos en una silla de montar enviada desde Colombia

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La Guardia Civil ha intervenido 5,34 kilogramos de cocaína ocultos en una silla de montar a caballo enviada por correo desde Colombia y cuyo destino era la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

La operación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de Guadalajara, en el marco de la investigación denominada 'Gavilanes', se ha saldado además con la detención de tres personas y la intervención de cinco armas de fuego, así como abundante material presuntamente destinado a la preparación y adulteración de sustancias estupefacientes, según ha informado la Guardia Civil.

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La investigación se inició después de que los agentes detectaran un envío postal procedente de Colombia en el que una silla de montar ocultaba la droga. Ante esta situación, efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Guadalajara establecieron un dispositivo policial encubierto para continuar con la entrega del paquete y tratar de identificar a sus receptores.

El operativo permitió detener a una persona que quiso hacerse cargo del envío pese a haber sido informada y advertida de que no era la destinataria del paquete. Posteriormente, los investigadores localizaron y arrestaron a la persona a la que iba dirigida la silla de montar, interviniendo además dos teléfonos móviles.

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El análisis de la información contenida en estos dispositivos permitió a los agentes obtener nuevos indicios sobre la actividad investigada y detectar la existencia de una tercera persona presuntamente vinculada con la organización.

DISPAROS CONTRA LOS AGENTES

Durante uno de los registros domiciliarios practicados en el marco de la operación, uno de los detenidos se parapetó en una habitación y llegó a disparar contra los agentes antes de ser reducido.

En este registro se intervinieron otros 928 gramos de cocaína, 1.650 gramos de cafeína y tres litros de metiletilcetona, además de una prensa hidráulica y otros efectos relacionados, según la Guardia Civil, con la preparación y adulteración de la droga. Asimismo, los agentes localizaron cinco armas de fuego, dos armas de aire comprimido y 253 cartuchos de diferentes calibres.

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