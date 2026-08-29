Al menos 27 muertos al chocar un minibús y un camión en Zimbabue

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Nairobi, 29 ago (EFE).- Al menos 27 personas han muerto por el choque frontal entre un minibús y un camión de carga ocurrido la pasada noche en una carretera en el centro de Zimbabue, informó este sábado la Policía.

El accidente tuvo lugar en la autopista Harare-Masvingo cerca de la ciudad de Chivhu, a algo más de 140 kilómetros de la capital, Harare.

"Sí, confirmamos un fatal accidente de tránsito ocurrido ayer en el kilómetro 130 de la carretera Harare-Masvingo, cerca de la escuela primaria Makumimavi. Veintisiete personas fallecieron", confirmó el portavoz de la Policía de Zimbabue, Paul Nyathi, en declaraciones recogidas por el diario público The Herald.

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Debido a la colisión, el minibús se incendió y quedó completamente destruido por las llamas, según puede verse en vídeos difundidos por medios locales.

Dos supervivientes, entre ellos el conductor del camión, se encuentran en estado crítico y reciben tratamiento en un hospital.

La Policía ha iniciado una investigación para determinar la causa del accidente.

Los siniestros de este tipo son frecuentes en las carreteras de Zimbabue, donde el pasado 16 de junio al menos nueve personas murieron y otras 26 resultaron heridas al chocar un tren de mercancías y un autobús en un paso a nivel en la localidad de Triangle (sureste).

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Según datos publicados en 2025 por la Agencia Nacional de Estadísticas de Zimbabue, el país africano registró 2.419 fallecimientos y 11.544 heridos en los 59.928 accidentes computados durante ese año.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) situó en 2022 a Zimbabue como el país con la tasa más alta de accidentes de tráfico mortales en el sur de África, e indicó que en esa nación los conductores de autobús y sus pasajeros representan el 50 % de las víctimas en las carreteras. EFE

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