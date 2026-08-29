México captura a presunto operador financiero de Los Chapitos en frontera con EE.UU.

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Ciudad de México, 28 ago (EFE).- Autoridades federales mexicanas capturaron en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California y frontera con Estados Unidos, a un presunto operador financiero del Cartel de Sinaloa, integrante de la facción de Los Chapitos, y es integrante del grupo delictivo identificado como Los Rusos, banda a la cual hace unos días se le aseguraron cuatro millones de dosis de fentanilo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó este viernes de la captura del sujeto a través de su cuenta en la red social X.

Indicó que "derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el Gabinete de Seguridad de México Salvador 'N', identificado como presunto operador financiero de la facción 'Los Chapitos' del Cartel de Sinaloa”.

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El funcionario explicó que el ahora detenido "cuenta con investigaciones financieras en México" por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y "con acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la OFAC, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa".

En el cierre de su mensaje, García Harfuch expuso que "la cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a nuestra soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales".

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El pasado martes, el Gobierno de Estados Unidos suspendió sus actividades gubernamentales y los viajes de su personal a Mexicali, fronteriza con Calexico (EE.UU.) debido a información sobre una "posible amenaza", cuya naturaleza tampoco detalló.

"Debido a información sobre amenazas, las actividades del Gobierno de los EE.UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto", indicó la alerta difundida por el Consulado General estadounidense en Tijuana.

Washington pidió además a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales en Mexicali, buscar refugio en caso de algún incidente, seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas y permanecer atentos a los medios locales.

De acuerdo con medios locales, el grupo criminal, conocido como Los Rusos, tenía planeado atentar este martes contra instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) de Mexicali. EFE