Flávio Bolsonaro culpa a Lula por los aranceles impuestos por Trump a Brasil

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Río de Janeiro, 28 ago (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre, afirmó este viernes que los aranceles adicionales que Estados Unidos le impuso a Brasil fueron una respuesta de Washington a la política exterior agresiva del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Lula consiguió con sus agresiones y sus insultos que Estados Unidos sancionara a Brasil con aranceles adicionales", afirmó el candidato presidencial por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en una entrevista a la red de televisión Globo.

El senador, al que las encuestas señalan como el principal rival de Lula en las presidenciales y que aparece en algunos sondeos técnicamente empatado con el líder progresista en una eventual segunda vuelta, afirmó que compartió su teoría con las autoridades estadounidenses con las que conversó para intentar revertir las sanciones.

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"Le dije que me parece que Lula las está provocando (las sanciones). Ataca Estados Unidos y ataca a (el secretario de Estado estadounidense, Marco) Rubio, y que seguramente estaba buscando un beneficio electoral con eso", dijo.

Bolsonaro hizo alusión a diferentes declaraciones en las que el mandatario brasileño se ha referido a Rubio como un "latinoamericano frustrado" que "odia" América Latina y Brasil.

El senador negó, como sostiene el Gobierno Lula, que los aranceles fueron impuestos por el cabildeo realizado en Washington por su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, para presionar por sanciones contra los magistrados de la Corte Suprema que condenaron por golpismo a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

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"Eduardo nunca pidió que las empresas brasileñas fueran sancionadas con aranceles", dijo.

Además, afirmó que pese a las acusaciones del Gobierno de Lula de que la familia Bolsonaro influyó ante el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Brasil fuera sancionado, él fue la única autoridad brasileña que acudió a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos para salir en defensa del país.

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"El mismo día que fueron anunciados los aranceles, dije que era contrario y que mi posición era de defensa de las empresas y que haría gestiones para que fueran retirados. Asistí al Congreso (de EEUU) para pedir que no sancionaran a unos empresarios que ya están entre los más castigados del mundo por los impuestos de Lula", dijo.

Igualmente, afirmó que su hermano no puede ser acusado de haber manipulado a Trump porque las únicas gestiones que hizo ante el Gobierno estadounidense fueron para defender las libertades en Brasil y para pedir sanciones a magistrados que considera violadores de los derechos humanos.

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"Me posicioné contra los aranceles y fui la única autoridad que acudí a Washington para defender el país. Les pedí que cancelaran los aranceles", afirmó.

Estados Unidos impuso el año pasado aranceles adicionales del 50 % sobre la importación de gran parte de los productos brasileños como sanción, según explicó Trump, por la persecución política sufrida por Bolsonaro, su aliado.

Tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense de suspender tales sanciones, Washington anunció este año un arancel adicional del 25 % sobre productos brasileños para compensar prácticas comerciales desleales de Brasil y otro del 12,5 % por la supuesta tolerancia del país al trabajo forzado. EFE

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