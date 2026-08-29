Sábado, 29 de agosto de 2026 (02:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas - El acuerdo entre Washington y Caracas, que otorga el control de una quinta parte de los yacimientos venezolanos a EE.UU. a través de empresas privadas, confirma la apertura de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países cimentada a través del petróleo.

PUBLICIDAD

(Texto)

NEPAL RIADA

Sindhuli (Nepal)/ Pekín.- Las esperanzas de encontrar con vida a centenares de desaparecidos por la masiva riada que golpeó el miércoles una zona fronteriza entre el norte de Nepal y la región autónoma del Tíbet (China) bajan 72 horas después de la tragedia, con equipos de Nepal y China enfrentándose a grandes dificultades para acceder a las áreas más remotas y la amenaza de ruptura de represas. Por Indira Guerrero

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NORUEGA MONARQUÍA

Oslo- Los noruegos siguen acercándose al Palacio Real para rendir homenaje al rey Harald, fallecido el viernes a los 89 años, y esperan poder entrar pronto a la capilla real para despedirse del que fuera el monarca más longevo de Europa.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SIRIA KURDOS

Hasaka (Siria) - La tensión que pesa sobre la ciudad de Hasaka, de mayoría kurda, desde el reciente anuncio de la disolución de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Demcrática (FSD) ha crecido tras la explosión que el viernes dejó dos muertos frente al Palacio de Justicia de la urbe.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISLANDIA UE

Reikiavik - Islandia celebra un referendo para decidir si reanuda o no las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), congeladas desde 2013, y que sería el primer paso para un hipotético ingreso, que exigiría otra nueva consulta popular después de que se alcanzase un acuerdo entre las partes.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

APPLE RELEVO | Nueva York - Apple iniciará una nueva era el 1 de septiembre cuando John Ternus asuma a sus 51 años -la misma edad a la que Tim Cook sucedió a Steve Jobs en 2011- el cargo de director ejecutivo, se convertirá en el tercer líder de la compañía en tres décadas para acelerar el despliegue de la inteligencia artificial (IA) y navegar un complejo panorama geopolítico. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

- También se enviará un perfil Tim Cook, el líder que tomó las riendas de Apple tras la muerte de su venerado fundador, Steve Jobs, y de John Ternus. (Texto) (Foto)

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO | Ciudad de México - Para muchas personas migrantes, la frontera con Estados Unidos comienza mucho antes de llegar al norte de México, país que especialistas describen como un "muro virtual" que "filtra" la migración, mientras quienes permanecen en territorio mexicano enfrentan crecientes barreras para integrarse, según un estudio y testimonios recabados por EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

FESTIVAL VENECIA HISPANOS | Venecia - El cine hispano volverá este año a ocupar las distintas secciones del Festival de Venecia, que el día 2 de septiembre arranca su 83 edición, con películas como 'Bunker', que aspira al León de Oro con Penélope Cruz y Javier Bardem, lo último del mexicano Gael García Bernal como director y otras variadas historias llegadas desde Chile, Colombia o Argentina. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto)

FRANCIA A.SAUDI | París -Un megaproyecto de ocio saudí para rivalizar con Disneyland París se levantará en 2031 en Cergy-Pontoise (periferia parisina). Su llegada divide a la zona entre el impacto en la vivienda y los servicios públicos y la promesa de empleo juvenil. Por Antonio Torres del Cerro (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

TAILANDIA SERIE | Bangkok.- Para los tailandeses es habitual crecer escuchando historias de amigos y familiares sobre corrupción, rituales ligados a la religión o casos de trata, una realidad menos aparente de la turística Tailandia que la serie de Netflix ‘La otra cara de la ley' muestra ahora al público internacional, según explicó a EFE su director, Nottapon Boonprakob. Por Sara Rodríguez Pachón (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES:

Con motivo de la celebración de la 83 edición del Festival de cine de Venecia, que se desarrollará el 2 al 12 de septiembre, la Agencia EFE enviará este sábado y domingo una serie previa con la guía FESTIVAL VENECIA.

AGENDA INFORMATIVA

América

Jackson Hole (EE.UU.) - RESERVA FEDERAL - Concluye el Simposio anual de Política Económica que el Banco de la Reserva Federal de Kansas City celebra en la localidad de Jackson Hole (Wyoming), el primero de Kevin Warsh como presidente del banco central de Estados Unidos. (Texto)

Buenos Aires - ARGENTINA GLACIARES - La tragedia en Nepal por el colapso de una masa de hielo en el Himalaya ha reactivado los reclamos en Argentina por la reforma de la ley de protección de glaciares aprobada este año a propuesta del Gobierno de Javier Milei y que incrementa los riesgos para los campos de hielo andinos y para el agua de la que dependen millones de personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz/Santa Cruz.- BOLIVIA CÁNCER.- Unas cuantas hebras de cabello, una bata de hospital y una mochila con un equipo de médico caracterizan a Roberto, un simpático muñeco de tela que se ha vuelto un compañero de los niños con cáncer en el este de Bolivia, para que se familiaricen con el tratamiento contra la enfermedad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA TERREMOTO.- Jornada nacional de oración por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, convocada por el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y su esposa, Tatiana Céspedes. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Nueva York.- APPLE RELEVO.- John Ternus hereda el 1 de septiembre el imperio financiero consolidado por Tim Cook en Apple, [una] sucesión que obligará al actual jefe de ingeniería de hardware a navegar con la tecnológica a través del impacto de las políticas arancelarias de EE. UU. sobre su producción asiática, pero también ante la urgencia por tomar velocidad en la carrera de la inteligencia artificial (IA) y enfrentarse a líderes emergentes en el sector como OpenAI. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- EL TRI.- La legendaria banda de rock mexicano El Tri, liderada por Alex Lora, regresa a Los Ángeles con su gira ‘Adicto al rocanrol’, que continuará por diversas ciudades de Estados Unidos y cerrará con conciertos en Madrid y Barcelona al final de este 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA tiene todo listo para el lanzamiento este domingo del telescopio Nancy Grace Roman, el observatorio panorámico más grande jamás construido, que monitoreará más de 2.000 galaxias gracias a un campo de visión 100 veces más grande que el del Hubble. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Errores en formularios migratorios o una vieja infracción de tráfico pueden bastar para que jóvenes protegidos por DACA, que llegaron a Estados Unidos siendo niños y han construido allí sus vidas, terminen enfrentando un proceso de deportación pese a haber cumplido con las leyes migratorias estadounidenses. (Texto) (Foto)

16:00 GMT.- Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Inicia la emisión de la propaganda electoral gratuita en radio y televisión de cara a las elecciones presidenciales de Brasil, del próximo 4 de octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30 GMT.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Un tribunal de Ecuador anuncia la sentencia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente, Daniel Noboa, y otras 20 personas y empresas, en un caso de presunta distribución y comercialización ilegal de combustibles, vinculado a su negocio familiar. Telemática. Se transmitirá en Youtube.

Santo Domingo - REPÚBLICA DOMINICANA HONDURAS - El presidente de Honduras, Nasry Asfura, inicia una visita oficial de dos días a la República Dominicana, donde se reunirá con su homólogo dominicano, Luis Abinader, y visitará el muro que construye el país en la frontera con Haití para frenar la inmigración y el contrabando. (Texto)

Europa

París.- FRANCIA FOTOPERIODISMO.- La edición 38 de festival internacional de fotoperiodismo Visa pour l'Image comienza este sábado en Perpiñán (Francia) con 27 exposiciones que miran a las crisis actuales, entre ellas una del fotógrafo español basado en el Líbano Diego Ibarra Sánchez. (Texto)

Reikiavik.- ISLANDIA UE.- Islandia celebra un referendo para decidir si reanuda o no las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), congeladas desde 2013, y que sería el primer paso para un hipotético ingreso, que exigiría otra nueva consulta popular después de que se alcanzase un acuerdo entre las partes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

06:00 GMT.- Bruselas.- BÉLGICA IBEROAMÉRICA.- Se celebra el 25 aniversario de la Fiesta Latina en el emblemático Parque del Cincuentenario de la capital belga, con puestos de comida, música, danza y desfiles. Parque del Cincuentenario (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Venecia.- FESTIVAL VENECIA HISPANOS.- El cine hispano volverá este año a ocupar las distintas secciones del Festival de Venecia, que el día 2 de septiembre arranca su 83 edición, con películas como 'Bunker', que aspira al León de Oro con Penélope Cruz y Javier Bardem, lo último del mexicano Gael García Bernal como director y otras variadas historias llegadas desde Chile, Colombia o Argentina. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA SERIE.- Para los tailandeses es habitual crecer escuchando historias de amigos y familiares sobre corrupción, rituales ligados a la religión o casos trata, una realidad menos aparente de la turística Tailandia que la serie de Netflix ‘La otra cara de la ley' muestra ahora al público internacional, según explicó a EFE su director, Nottapon Boonprakob. Por Sara Rodríguez Pachón (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN TEATRO.- El director y coreógrafo español Marcos Morau estrena en Japón una obra inspirada en la novela 'El pabellón de oro' de Yukio Mishima, que reinterpreta el teatro de marionetas japonés y está acompañada por la voz en directo de la cantante y compositora María Arnal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Shanghái.- SHEIN BOLSA.- La plataforma de 'moda rápida' Shein protagonizará el próximo martes una esperada salida a bolsa en Hong Kong tras años de de vaivenes, con una valoración muy por debajo de la que llegó a alcanzar y entre dudas sobre su modelo de negocio ante la regulación en Occidente o la competencia en el sector. (Texto)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245