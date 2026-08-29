Agencias

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón ya no se esconden y pasean abrazados por las calles de Trujillo

Aitana Sánchez - Gijón y Maxi Iglesias durante un estreno en el teatro. Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón han vuelto a protagonizar una imagen que no ha pasado desapercibida. Los actores han sido pillados juntos en Trujillo (Cáceres), donde han disfrutado de un paseo por las calles de esta localidad extremeña mostrando una gran complicidad y sin preocuparse demasiado por las miradas de quienes se encontraban a su alrededor. Una nueva aparición pública que deja claro que, al menos en esta ocasión, han optado por vivir su amor con total naturalidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
Aitana Sánchez - Gijón y Maxi Iglesias durante un estreno en el teatro. Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón han vuelto a protagonizar una imagen que no ha pasado desapercibida. Los actores han sido pillados juntos en Trujillo (Cáceres), donde han disfrutado de un paseo por las calles de esta localidad extremeña mostrando una gran complicidad y sin preocuparse demasiado por las miradas de quienes se encontraban a su alrededor. Una nueva aparición pública que deja claro que, al menos en esta ocasión, han optado por vivir su amor con total naturalidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
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Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón han vuelto a protagonizar una imagen que no ha pasado desapercibida. Los actores han sido pillados juntos en Trujillo (Cáceres), donde han disfrutado de un paseo por las calles de esta localidad extremeña mostrando una gran complicidad y sin preocuparse demasiado por las miradas de quienes se encontraban a su alrededor. Una nueva aparición pública que deja claro que, al menos en esta ocasión, han optado por vivir su amor con total naturalidad.

El encargado de desvelar este nuevo encuentro ha sido Javi de Hoyos, que ha contado todos los detalles a través de su cuenta de Instagram. Según explica el periodista, Maxi y Aitana fueron vistos por las calles de Trujillo, cerca del restaurante Meseguera, protagonizando una escena de lo más cariñosa: "Iban así, agarrados por mitad de las calles de Trujillo y les pillaron unos salseros paseando al lado del restaurante Meseguera, así abrazados", aseguraba.

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Una actitud que, para Javi, supone un cambio evidente en la manera en la que los dos actores se muestran en público: "Sin cortarse un pelo, ya no se esconden, ya no se ocultan", afirmaba, poniendo el foco en la naturalidad con la que ambos han paseado juntos. Una estampa en la que la cercanía entre ambos resulta más que evidente y que vuelve a alimentar las especulaciones sobre la relación que mantienen.

Además, Hoyos, se ha mostrado sorprendido por la presencia de los dos intérpretes en Trujillo y se preguntaba públicamente por los motivos de esta escapada: "No sé lo que estarán haciendo Maxi y Aitana en Trujillo", comentaba, dejando en el aire si se trata simplemente de una visita o de una escapada de carácter más personal.

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Por ahora, no han confirmado públicamente su relación, pero sus últimas apariciones hablan por sí solas. Después de haber sido vistos juntos y abrazados por las calles de Trujillo, la expectación sobre ambos no deja de crecer y cada nueva imagen vuelve a poner el foco sobre su historia de amor.

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