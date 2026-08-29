Manuel González, nuevo récord absoluto en los segundos entrenamientos libres

Guardar

Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El español Manuel 'Manugas' González (Kalex), líder del mMndial de Moto2, fue el más rápido, con nuevo récord absoluto de la categoría, en la segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Aragón de Moto2, disputada en el circuito Motorland de Alcañiz.

González marcó un mejor tiempo de 1:49.597, que batía el anterior registro protagonizado instantes antes por su rival del campeonato, el también español Daniel Muñoz (Kalex), que rodó en 1:49.783, también por debajo del récord que el viernes estableció Iván Ortolá (Kalex) con 1:49.791.

PUBLICIDAD

Entre González y Muñoz se inmiscuyó el segundo del campeonato, el español Izan Guevara (Boscoscuro), que también rodó por debajo del récord con 1:49.602.

Como ya sucediese en Moto3, no tardó mucho en registrarse el primer incidente en Moto2 y si en la categoría más pequeña fue el español Adrián Fernández, en la intermedia el accidente llegó de la mano del también español Daniel Holgado (Kalex), que se cayó en la curva siete.

PUBLICIDAD

Como en el caso de Fernández, Holgado pudo salir del trazado por su propio pie, aunque con la moto muy dañada al estrellarse con violencia contra las defensas de neumáticos de la zona, que sus mecánicos no pudieron reparar a tiempo, por lo que no podrá comprobar hasta la segunda clasificación -apenas quince minutos de sesión- si la reparación de su vehículo había sido acertada.

En pista, una vez más, el líder inicial fue el español Alonso López (Kalex), con 1:50.386 en la quinta vuelta, en estos primeros minutos de sesión libre secundado por el turco Deniz Öncü (Boscoscuro) y los españoles Daniel Muñoz (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex).

PUBLICIDAD

Poco después fue Muñoz quien se erigió en protagonista destacado al batir el récord que ayer había establecido su compatriota Iván Ortolá al rodar en 1:49.791, que rebajó en 8 milésimas de segundo, con 1:49.783.

Ese registro de Muñoz pareció dar el pistoletazo de salida al ataque a la tabla de tiempos, con varios pilotos marcando parciales de vuelta rápida en algunos de los tramos del trazado, destacando el rendimiento del líder del Mundial, Manuel González, que batió de nuevo el récord de la categoría con un tiempo de 1:49.597.

PUBLICIDAD

Por detrás de él, quien parecía llevar el mismo camino era su rival más directo del campeonato, Izan Guevara, que la próxima temporada será piloto de MotoGP en la escudería Pramac Yamaha, quien por apenas cinco milésimas de segundo se quedó por detrás del líder del Mundial de Moto2.

González acabó como el más rápido y con nuevo récord de Moto2 para el trazado de Motorland, a la espera de la clasificación oficial, por delante de los españoles Izan Guevara y Daniel Muñoz, el australiano Senna Agius (Kalex) y el neerlandés Collin Veijer (Kalex). EFE

PUBLICIDAD