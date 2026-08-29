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España registrará este sábado cielos despejados, con más de 35ºC en el sur peninsular y aviso naranja en Menorca

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España registrará este sábado un predominio de cielos poco nubosos o despejados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, las máximas aumentarán de forma casi generalizada y se superarán los 35ºC en puntos del sur peninsular y continuará el aviso de nivel naranja por rissagas en Menorca.

De acuerdo con la predicción, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias por la llegada de un frente poco activo. Éste dejará precipitaciones que serán en general débiles y ocasionales salvo en el oeste de Galicia donde serán algo más abundantes. A su vez, también se darán intervalos de nubosidad baja en otros puntos del Cantábrico, Estrecho, Alborán y oeste de Castilla y León, aunque en líneas generales tenderán a despejar.

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Mientras tanto, el organismo estatal apunta a que habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas de canarias y podrían registrarse precipitaciones débiles en La Palma. Asimismo, también podrían darse bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y oeste de Castilla y León, con posibles brumas costeras en Alborán y con calima en Melilla.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET avanza que mañana aumentarán las máximas de forma generalizada excepto por los litorales mediterráneos, este de Baleares y zonas del oeste de Galicia, donde habrá pocos cambios o algunos descensos. En este marco, se superarán los 35ºC en el Guadalquivir y se podrían registrar también en puntos de Mallorca y de las depresiones del nordeste.

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En el otro extremo, las mínimas estarán en descenso en Baleares y tercio este peninsular, con un predominio de los ascensos en el resto de la Península y con pocos cambios en el resto. Habrá noches tropicales, es decir, en las que no se baja de 20ºC, en los litorales de Levante y en las islas.

Por último, el organismo estatal señala que mañana soplará alisio moderado en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuerte en zonas expuestas, con viento moderado del sur y suroeste en litorales y norte de Galicia con posibilidad de algún intervalo fuerte en cabos. En el resto se registrará viento flojo con algunos intervalos moderados en litorales del golfo de Cádiz y del Levante. Asimismo, predominará el régimen de brisas en los litorales, la componente sur en Galicia, las este y norte en Baleares y la oeste en el resto.

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