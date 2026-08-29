Once heridos en el incendio nocturno de un centro comercial en una zona popular de Bangkok

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Bangkok, 29 ago (EFE).- Once personas resultaron heridas en Tailandia, una de ellas de gravedad, debido al incendio de un centro comercial del popular barrio de Chinatown en Bangkok la noche del viernes, según informaron autoridades este sábado, cuando los bomberos evalúan los riesgos de derrumbe de la estructura.

La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que "algunos pilares y estructuras de acero se han deformado debido al calor, lo que supone un riesgo de derrumbe" en el centro comercial Khlong Thom, conocido por la venta de productos 'vintage' y electrónicos y popular en la zona.

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Los bomberos "continúan rociando agua y extinguiendo el humo", pues pese a que el incendio ya está controlado, algunas áreas permanecen sin extinguir "debido a la pesada estructura de acero del edificio, lo que dificulta que el agua llegue a las zonas sensibles al calor", dice el escrito, difundido en redes sociales.

Sobre los heridos, el hospital Erawan -dependiente de la BMA- indicó que nueve personas sufrieron lesiones leves, otra presenta heridas de consideración y un bombero voluntario "sufrió inhalación de humo" y se encuentra grave, según el reporte citado por la cadena pública Thai PBS.

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Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre las identidades de las personas afectadas.

Las autoridades dijeron al mismo medio público que cerca de 70 tiendas del centro comercial se vieron afectadas de alguna manera, según registros preliminares que se prevé que aumenten, pues en el lugar funcionaban más de 300 pequeños comercios.

"Las primeras inspecciones de los edificios vecinos aún no han revelado ningún impacto", añade Thai PBS.

Imágenes compartidas en redes sociales por autoridades y ciudadanos muestran que el incendio desató una intensa llamarada y una enorme y densa columna de humo que se elevaba sobre esa turística zona de la bulliciosa capital tailandesa.

Las autoridades investigan las causas del incendio, que creen que se originó en la primera planta, donde había numerosas tiendas con mercancías almacenadas, entre ellas de dispositivos electrónicos y otros materiales inflamables que hicieron que las llamas se propagaran rápidamente.

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Se trata del segundo incidente de este tipo registrado en los últimos dos meses en la capital tailandesa, después de que en julio 41 personas murieran debido a un incendio en un bar situado en una céntrica zona del norte de la urbe. EFE

(foto)