Visita de Xi a EEUU en septiembre podría incluir delegación empresarial china, según medio

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Pekín, 29 ago (EFE).- China y Estados Unidos negocian la posible inclusión de empresarios chinos en la delegación que acompañará al presidente chino, Xi Jinping, en su visita a EE. UU. el próximo mes, mientras ambas partes preparan una probable prórroga de la tregua comercial pactada en Busan (Corea del Sur) en octubre pasado, informó el diario hongkonés South China Morning Post.

El medio, que cita a personas familiarizadas con las conversaciones, señaló que la extensión del acuerdo comercial de un año se considera "casi segura", aunque la composición de la delegación empresarial china aún no está decidida.

Xi tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington el 24 de septiembre, en la que sería su primera visita a la Casa Blanca desde 2015 y el primer encuentro entre ambos mandatarios en suelo estadounidense desde el regreso del republicano al poder.

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La eventual presencia de ejecutivos chinos buscaría, según el diario, cierto equilibrio con la visita de Trump a Pekín en mayo, cuando el mandatario estadounidense llegó acompañado de una amplia representación empresarial que incluyó a directivos de Tesla, Apple, Nvidia y Boeing.

La información se conoce después de que el canciller chino, Wang Yi, pidiera esta semana al embajador estadounidense en Pekín, David Perdue, "eliminar interferencias" y "superar obstáculos" para preparar los próximos intercambios de alto nivel.

Según la Cancillería china, Wang instó a aplicar los consensos alcanzados por Xi y Trump, centrarse en la agenda positiva y gestionar adecuadamente las diferencias para que la relación bilateral avance de forma "estable, sana y sostenible".

La reunión de septiembre llega en un momento de relativa distensión diplomática tras la cumbre de mayo, pero con fricciones persistentes en comercio, tecnología, tierras raras, inteligencia artificial, drones, ciberseguridad y restricciones estadounidenses a empresas chinas.

A esas tensiones se suman las nuevas sanciones de Washington contra Irán, que afectan a sociedades de Hong Kong y firmas chinas acusados por Estados Unidos de facilitar compras, pagos, transporte marítimo y suministro tecnológico a Teherán, mientras Pekín ha advertido de que su cooperación con Irán "no debe ser interferida ni socavada".

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Pekín y Washington también han mantenido contactos económicos para desarrollar nuevos mecanismos bilaterales de comercio e inversión y estudiar una reducción arancelaria recíproca por valor de 30.000 millones de dólares por cada parte, según las autoridades chinas.

La tregua de Busan, pactada por un año, alivió parte de la presión arancelaria mutua y suspendió algunas restricciones entre ambas potencias, que desde la visita de Trump a Pekín han defendido la necesidad de "gestionar adecuadamente las diferencias" y avanzar hacia una relación de "estabilidad estratégica constructiva". EFE

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