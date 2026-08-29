El Getafe abrirá la Conference en Rumanía y la cerrará a domicilio ante el Ajax

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El Getafe CF abrirá la fase de liga de la Conference League 2026-2027 en Rumanía, visitando el 15 de octubre al Universidad Craiova, mientras que la cerrará, el 17 de diciembre, ante el histórico Ajax FC neerlandés, según confirmó este sábado la UEFA.

Entre medias de estos encuentros, el conjunto azulón recibirá de forma consecutiva en el Coliseum al FC Lugano suizo y al Brighton & Hove Albion inglés. Posteriormente, visitará en Georgia al FC Iberia 1999 Tbilisi y se medirá en casa al Inter Club d'Escaldes andorrano antes de poner fin a su liguilla en el Johan Cruyff de Amsterdam.

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--CALENDARIO DEL GETAFE CF EN LA CONFERENCE LEAGUE 26-27.

15 de octubre.

Universidad Craiova - Getafe CF 18.45.

22 de octubre.

Getafe CF - FC Lugano 18.45.

5 de noviembre.

Getafe CF - Brighton & Hove Albion 21.00.

26 de noviembre.

FC Iberia 1999 Tbilisi - Getafe CF 18.45.

10 de diciembre.

Getafe CF- Inter Club d'Escaldes 18.45.

17 de diciembre.

AFC Ajax - Getafe CF 21.00.