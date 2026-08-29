El Ejército de Israel mata a un gazatí al dispararle desde un vehículo blindado

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Gaza, 29 ago (EFE).- El Ejército de Israel mató este sábado a un palestino al dispararle desde un vehículos blindado en el centro de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Personal del hospital gazatí de Al Shifa identificó a la víctima como Mohamad Fayeq Al Atar, agricultor. El ataque que acabó con su vida tuvo lugar cerca de Deir el Balah, en el centro de la Franja.

Las fuerzas armadas israelíes mataron además a otras 5 personas durante la jornada de ayer viernes.

Un primer bombardeo mató a tres gazatíes de una misma familia cerca de Jan Yunis (sur). Según el hospital de Al Naser, los fallecidos son Lafi Abedin, de 42 años; Taysir Abedin, de 28, y Abdel Hamid Abedin, de 42.

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El siguiente ataque del Ejército israelí acabó con la vida de un hombre, identificado por fuentes hospitalarias como Hasan Al Dairi, después de que un proyectil impactara contra su motocicleta en el barrio de Sabra, en ciudad de Gaza.

Además, una quinta persona, Hani Al Mazlum, falleció a causa de un bombardeo israelí al norte de la ciudad de Gaza, según confirmaron fuentes médicas del hospital de Shifa.

A pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel sigue atacando a diario la Franja de Gaza y causando muertos y heridos en sus ataques, también mujeres y niños. Su Ejército suele alegar, en muchos casos sin pruebas, que los ataques se dirigen contra miembros de Hamás.

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Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad gazatí, Israel ha matado a 1.313 personas y herido a 4.361 desde el alto el fuego firmado diez meses atrás. Contando los casi tres años de ofensiva en Gaza, la tropas israelíes han matado a 73.449 personas y causado heridas a 174.472, de una población de alrededor de dos millones de personas. EFE