Boca derrota a Lanús con un gol en el último minuto

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Buenos Aires, 28 ago (EFE).- Boca Juniors derrotó este viernes en la Bombonera por 1-0 a Lanús con un gol de Tomás Belmonte en partido de la séptima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

En uno de los dos partidos que marcaron el comienzo e la fecha, el Boca de Rodolfo Arruabarrena consiguió una victoria que le eleva en el Grupo A.

En el otro duelo de este viernes, Unión de Santa Fe goleó por 4-1 a Sarmiento de Junín para cortar una serie de buenos resultados del Verde.

Este sábado la séptima jornada continuará con cinco encuentros, mientras que el domingo habrá otros cuatro con tres estelares: Banfield-River Plate, Independiente-Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente Rivadavia-Racing Club.

El lunes se completará esta fecha con cuatro partidos. EFE