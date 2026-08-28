Una votación decide que el departamento francés de Pirineos Orientales mantendrá su nombre

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París, 28 ago (EFE).- El departamento francés de los Pirineos Orientales conservará su nombre, después de que esa opción fuera la ganadora en la votación organizada para decidir si se mantenía o se elegía alguna de las otras dos alternativas, que eran Pirineos Catalanes o Pirineos Mediterráneo.

Un 47 % de los boletines de esta votación, en la que participaron menos del 10 % de los electores inscritos se decantaron por los Pirineos Orientales, mientras un 42 % eligieron Pirineos Catalanes, anunció este viernes el departamento.

De los 384.600 electores censados en este departamento fronterizo con España -y más en concreto con Cataluña- votaron 38.178 en este referéndum consultivo, que se llevó a cabo del 22 de julio al 15 de agosto, cuyos resultados se publicaron tras sucesivos retrasos.

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Del total de esos votos emitidos, casi dos terceras partes se hicieron en línea y los otros en papel.

La presidenta del departamento, Hermeline Malherbe, había justificado la consulta con el argumento de que el nombre actual generaba confusión con el de los Pirineos Atlánticos, también fronterizo con España pero por el País Vasco, y además a su juicio no reflejaba de forma suficiente su identidad catalana. EFE

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