Nueva York incauta cargamento de cocaína de 10 millones de dólares, récord en una década

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Nueva York, 28 (EFE).- Las autoridades incautaron en Nueva York unos 263 kilogramos de cocaína valorada en el mercado negro en 10 millones de dólares, la mayor confiscación de esta droga realizada en al menos una década, y arrestaron a tres personas, dijo este viernes la comisionada de la policía de la ciudad, Jessica Tisch.

Señaló en una conferencia de prensa conjunta con la DEA y otras agencias que se traa de un cargamento de narcóticos vinculado a una red de tráfico interestatal con conexiones en todo el país, y que se logró tras varios meses de investigación "minuciosa".

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El operativo fue realizado por varias agencias el miércoles y anunciado hoy en conferencia de prensa.

La mayor parte de la droga, 147 paquetes en forma de ladrillo, estaba en una furgoneta y otros 83 paquetes en unas cajas fuera del vehículo en Long Island, donde fue arrestado Nelson Salcedo, en momentos en que descargaba la cocaína a un almacén en el condado de Queens.

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"Se trata de una enorme cantidad de narcóticos que nunca serán fraccionados, ni empaquetados, vendidos o distribuidos en nuestros vecindarios", dijo Tisch.

La directora de la DEA en Nueva Jersey, Towanda Thorne James, indicó por su parte que éste no es solo "un buen día para las agencias del orden, es un buen día para el público".

"Gracias a esta investigación y a la excelente colaboración entre nuestros socios de las fuerzas del orden, más de 580 libras de cocaína no llegarán a nuestras calles" sostuvo la directora, que participó en el operativo.

Destacó que han visto con demasiada frecuencia el impacto devastador que las drogas ilegales pueden tener en las personas, en las familias y en las comunidades.

Salcedo, de 35 años y residente en Nueva Jersey, fue acusado de posesión criminal de sustancias controladas en primer y tercer grado, de los que se declaró no culpable, según Lisa Tompkins, fiscal adjunta de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de Nueva York.

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Indicó además que a menudo esta droga es mezclada con sustancias peligrosas como el fentanilo.

Salcedo está detenido en la cárcel municipal de Riker's Island en Nueva York al no pagar la fianza de 50.000 dólares. No se ha informado el nombre de los otros dos arrestados. EFE