Tchouaméni y Endrick, prácticamente descartados en el Real Madrid para medirse al Málaga

Guardar

Madrid, 28 ago (EFE).- El francés Aurélien Tchouameni y el brasileño Endrick trabajaron este viernes al margen del grupo en la Ciudad Real Madrid y no llegarán al encuentro que disputará el conjunto blanco frente al Málaga este domingo en el estadio Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga.

Tchouameni todavía no se ejercitó con sus compañeros después de los problemas físicos que arrastró desde el Mundial. Jose Mourinho ya advirtió antes del partido contra la Real Sociedad de que el centrocampista no había sufrido una recaída, pero aseguró que el club no asumiría riesgos con su regreso.

PUBLICIDAD

“Hemos decidido con él, el cuerpo técnico y el departamento médico que vuelva al cien por cien. Vamos a esperar. Si es una semana más, será una semana más, pero no vamos a empujarlo”, afirmó el técnico portugués.

Por su parte, Endrick continuó con la recuperación de una pequeña tendinitis muscular. Mourinho explicó esta semana que se trataba de una medida preventiva para evitar una lesión de mayor importancia y no fijó una fecha para su vuelta.

Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo Goes y Thiago Pitarch también completaron trabajo individual de recuperación y no participaron en la sesión colectiva.

El resto de la plantilla comenzó el entrenamiento con trabajo físico sobre el césped. Después llevó a cabo una fase táctica y ejercicios de posesión, conducción y combinación antes de cerrar la jornada con varias series de partidos en espacios reducidos, según informó la web del Real Madrid. EFE

PUBLICIDAD