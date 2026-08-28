Prades (Tarragona) y Damm inician una nueva campaña para superar las 7 toneladas de lúpulo

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El municipio de Prades (Tarragona) inicia una nueva campaña de lúpulo mediterráneo impulsada por Damm con la expectativa de superar una vez más las 7 toneladas de producción y la vocación de servir de "ejemplo de innovación agronómica, sostenibilidad y compromiso con el territorio", informa la compañía cervecera en un comunicado este viernes.

El proyecto, desarrollado conjuntamente por Damm, el Ayuntamiento de Prades y la Cooperativa Agrícola de la localidad, es el resultado de "más de una década de trabajo para adaptar este cultivo a las condiciones del medio ambiente y avanzar en un modelo basado en la innovación agronómica, la proximidad y la vinculación con el territorio".

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Desde la primera cosecha, en 2017, el proyecto ha crecido progresivamente tanto en producción como en superficie cultivada: en 2019 se cosecharon 3.100 kilos de lúpulo y en 2020 había más de 6.000, una evolución que "consolidó la viabilidad del cultivo en la zona".

Actualmente, las plantaciones se extienden a lo largo de más de siete hectáreas y se espera que este 2026 supere nuevamente las 7 toneladas de producción, en línea con el volumen alcanzado el año pasado.

"En Prades cultivamos tres variedades de lúpulo --Nugget, Centennial y Willamette-- seleccionadas por su buena adaptación a las condiciones del entorno y sus características organolépticas. Esta combinación nos permite obtener diferentes perfiles y trabajar con una materia prima de proximidad que luego incorporamos en algunas de nuestras cervezas, especialmente en la Complot IPA", ha explicado el ingeniero agrícola responsable del proyecto y la sostenibilidad de materias primas en Damm, Kevin Tejedera.

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El cultivo en el territorio comenzó en 2014 tras el descubrimiento de lúpulo silvestre en la zona y estudios posteriores encontraron que factores como la altitud, la precipitación o la amplitud térmica de Prades ofrecían condiciones favorables para el cultivo, comparables en algunos aspectos a las de las grandes regiones productoras de Europa central.

En los últimos años, este proceso de innovación ha estado especialmente orientado a fortalecer la resiliencia del cultivo frente a los efectos del cambio climático, como episodios de sequía y aumento de temperaturas.

PROYECTO PILOTO

Con el objetivo de mejorar la salud del suelo, promover la retención de agua, reducir el uso de recursos externos y promover la biodiversidad, se ha incorporado un proyecto piloto basado en los principios de la agricultura regenerativa en los campos de lúpulo.

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Entre las medidas aplicadas está el pastoreo dirigido con ovejas, que permite controlar las malas hierbas de forma natural sin necesidad de usar herbicidas u otras tareas manuales exigentes.

Las ovejas se alimentan de la vegetación situada en la zona baja del cultivo, una zona especialmente sensible a la proliferación de hongos y enfermedades, sin llegar a las flores, que se desarrollan a varios metros de altura.

El proyecto también mantiene una cobertura vegetal entre las líneas de cultivo, mediante la plantación de especies herbáceas que contribuyen a proteger el suelo de la erosión, mejorar la retención de agua y nutrientes y promover la biodiversidad.

Además de estas acciones, "existe una estrategia de fertilización orgánica, basada en productos certificados que respetan los ciclos naturales del suelo", ha informado Damm.