España dice que "nunca" hablará con Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla

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Madrid, 28 ago (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este viernes la soberanía española de las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla, aseguró que "será así siempre" y subrayó que no ha habido, no hay ni habrá "nunca" conversaciones al respecto con Marruecos.

"Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea, son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Pero, sobre todo, los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen, de su procedencia, son españoles y europeos, no solo de derecho, sino de corazón y de alma. Y será así siempre", enfatizó en una comparecencia en el Congreso.

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Y afirmó que no ha habido ni habrá ninguna conversación sobre la soberanía española de las dos ciudades, fronterizas de Marruecos.

"He sido muy claro sobre Ceuta y Melilla, sobre nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Ni ha habido ni hay ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto", insistió en la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores, donde informó sobre la actuación de su departamento en la crisis de Ceuta, tras la entrada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

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Recalcó Albares que España ha rechazado "por todos los cauces diplomáticos disponibles" las declaraciones "contrarias" a la integridad territorial española por parte de Marruecos.

El 21 de agosto, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reafirmó que las dos ciudades españolas del norte de África constituyen un "derecho histórico y geográfico" de Marruecos. "La cuestión de Ceuta y Melilla seguirá siendo un tema de diálogo entre nosotros y España", declaró en una entrevista televisiva.

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El ministro español dijo también hoy que el diálogo diplomático con Marruecos es "indispensable", al ser el país vecino al otro lado de la frontera de Ceuta y Melilla, y que en situaciones como la crisis migratoria de Ceuta "la respuesta pasa necesariamente por la diplomacia".

"La comunicación desde el Ministerio (español) de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación por los canales diplomáticos con Marruecos ha sido desde el primer momento y es permanente para frenar esta crisis en un primer momento y para prevenir una situación similar en el futuro", explicó Albares.

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El ministro señaló que el "detonante inmediato" de la llegada masiva de inmigrantes del 30 y 31 de julio fue "la desinformación en las redes sociales" al "deformar" una sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas a nado en territorio español.

Según confirmó la sentencia, la ley española de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como 'devoluciones en caliente' (expulsión inmediata) a los migrantes interceptados en alta mar, que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla si no tienen que superar para ello un elemento físico de contención fronteriza.

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Reconoció también el ministro que la frontera de Ceuta y Melilla es "la más desigual", por las diferencias entre Europa y África y la violencia en algunas zonas del continente africano, y posiblemente la más compleja del planeta". EFE

(foto) (vídeo)