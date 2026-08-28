7 de las 17 agresiones sexuales en Ceuta tras la entrada masiva son violaciones a mujeres vulnerables, según Marlaska

Guardar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha precisado que son siete las violaciones registradas en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del 30 de julio.

"Estamos ya trabajando y con una preocupación muy clara en las personas más vulnerables y lo que se ha referido de las agresiones sexuales que tenemos siete agresiones sexuales constitutivas de violación al día de hoy y 10 otro tipo de agresión sexual no constitutiva de lo que conocemos como violación. Y es una preocupación la protección de todos esos colectivos vulnerables", ha asegurado.

PUBLICIDAD

Así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido este viernes 28 de agosto para dar explicaciones sobre su gestión en la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

En cuanto a las víctimas, ha apuntado que se trata de mujeres "principalmente vulnerables". "No voy a identificar en más términos porque no creo que sea tampoco imprescindible son personas, mujeres principalmente vulnerables en esos términos", ha indicado.

Precisamente, este jueves, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, aseguró en declaraciones a los medios en Ceuta que había registradas 16 agresiones sexuales, la mayoría de las víctimas menores de edad. "Lo que nos ha comentado la fiscal jefe (de Ceuta) es que se ha producido, verdaderamente, un incremento de algunas categorías delictivas. En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad", apuntó Peramato.

PUBLICIDAD

Por otro lado, durante la comparecencia de Marlaska en la Comisión de Interior, el ministro ha señalado que el número de menores registrados en Ceuta antes del 30 de julio "llegó a ser cercano a los 800".

Igualmente, ha cifrado en 5.000 los migrantes que continúan en Ceuta, así como en 1.500 los menores de edad. De hecho, ha desvelado que las autoridades marroquíes han interceptado en lo que va de 2026 más de 2.700 salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas.

PUBLICIDAD