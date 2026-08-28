Portugal localiza a 2 nacionales tras riada en Nepal, pero registra otros 2 desaparecidos

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Lisboa, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este viernes de que dos nacionales que habían sido dado por desaparecidos tras la riada que afectó esta semana al norte de Nepal y suroeste del Tíbet han sido localizados "a salvo", pero notificó que hay otros dos nuevos desaparecidos.

De esta manera, el número de desaparecidos con nacionalidad portuguesa en esa región se mantiene en tres (un hombre y dos mujeres), indicó a EFE una fuente del Ministerio de Exteriores luso, que precisó que las dos personas que han sido halladas eran dos hermanos que figuraban como desaparecidos desde ayer.

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Nepal elevó este viernes a 538 el número de cadáveres hallados tras la destructiva riada registrada el miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de salvamento intensifican la búsqueda de 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio.

Por su parte, China elevó este viernes a cinco el número de fallecidos en el condado tibetano de Gyirong (China), también afectado por la inmensa riada, y mantuvo en 558 la cifra de desaparecidos. EFE