Matarazzo: "Nos enfrentaremos a rivales duros, es lo que queremos"

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El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha asegurado que se enfrentarán a "rivales duros" en la fase de liga de la Liga Europa y que tratarán de "competir" para alcanzar "cosas grandes" en la competición continental.

"Es muy interesante lo que nos ha deparado el sorteo. Hay grandes equipos y nos enfrentaremos contra rivales duros, pero eso es lo que queremos. Queremos competir en Europa porque queremos jugar contra grandes equipos y esperamos cada partido", señaló en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el RCD Espanyol.

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El conjunto donostiarra se enfrentará en casa al Olympique de Lyon, el Viktoria Plzen, el Bournemouth y el Torreense y a domicilio a la Juventus el Union Saint-Gillois, el Crystal Palace y el Lillestroem. "Quería jugar contra alguno de la Serie A por mis raíces italianas y nos ha tocado la Juventus. También dos de la Premier. Son grandes rivales", afirmó.

Además, el preparador estadounidense espera poder alcanzar grandes metas en la competición continental. "Tengo altas expectativas en mí mismo y quiero lo máximo. Estamos en un club con experiencia europea, mucho potencial y mucha calidad. Queremos hacer cosas grandes en la Liga Europa", indicó.

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GIRÁLDEZ: "TENEMOS QUE APROVECHAR EL BAGAJE DEL AÑO PASADO PARA SER MÁS ESTABLES"

Por su parte, el técnico del RC Celta, Claudio Giráldez, también analizó el sorteo del equipo, que se va a medir con Juventus (C), Olympique Marsella (F), Union Saint-Gillois (C), Celtic (F), Bournemouth (C), Omonia (F), Lillestroem (C) y Hapoel Beer-Sheva (F).

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"Sabíamos que iba a ser difícil. El nivel es muy alto, con equipos emergentes, con equipos históricos, con equipos de ligas muy competitivas. Sabíamos que iba a ser complicado, a ver ahora cuál es la ruta exacta de dónde empezamos, dónde acabamos, que creo que también va a ser importante. Tenemos tres equipos que el año pasado jugaban Champions, tres equipos que este año han jugado propia de Champions... Hacen que sea un calendario complicado, pero estamos preparados para ello. Tenemos ganas de que empiece, es una competición que nos ilusiona mucho a todos y va a ser importante empezarla bien", indicó el declaraciones a los medios oficiales del club gallego.

Además, reconoció que la experiencia del año pasado "es un aval muy importante este año". "Tenemos muy claro muchas lecciones que nos podemos encontrar de errores que hemos cometido en la competición, también las cosas que hemos hecho bien. Ese bagaje tenemos que aprovecharlo para ser más estables en la propia competición y ojalá para hacer un papel mejor. Sabemos que llegar a cuartos de final como hicimos el año pasado es muy complicado y ojalá podamos empezar muy bien y que la propia competición nos vaya ilusionando cada vez más", afirmó.

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En otro orden de cosas, Giráldez confesó que le ilusiona especialmente el partido ante el Celtic en Glasgow. "El partido del Celtic me ilusiona, es un campo con un ambiente espectacular. Nos decía Borja Oubiña que es el mejor ambiente que ha visto un campo de fútbol en su trayectoria. Ha trabajado de scout mucho tiempo viajando, ha jugado en muchos campos como futbolista, ha estado en cuerpos técnicos del Celta mucho tiempo y es una referencia muy buena. Evidentemente, todos los partidos de casa nos motivan mucho en Europa, contra Bournemouth, Juventus... Son partidos muy bonitos y creo que tenemos un calendario muy exigente en casa. Va a ser muy importante que la afición nos empuje y nos ayude para poder sacarlos", expresó.

"También debemos indagar en equipos que a lo mejor en el fútbol español son menos conocidos, pero evidentemente si están ahí es porque han hecho bien las cosas. Hay que poner los codos en la mesa, conocer a los rivales y prepararnos bien, pero de momento ahora tenemos a Athletic Club, que es lo que más nos preocupa", añadió.

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Aún así, reconoció que están "muy ilusionados con las tres competiciones de esta temporada". "Es un año para nosotros muy bonito, en el que ojalá podamos darle muchas alegrías a la afición, que la vamos a necesitar en casa y fuera, como hicieron el año pasado. Nos acompañaron en todos los viajes europeos y de Liga y ojalá podamos tener un año tan bonito o más que el anterior", finalizó.