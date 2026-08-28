Warsh centra el trabajo de la Fed en el control de precios y reconoce que la situación es "preocupante"

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El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, ha evitado dar pistas sobre la futura política monetaria, en línea con su postura de moderar las comunicaciones del banco central, señalando su deseo de construir una Fed más "discreta", aunque ha aclarado que el control de la inflación será una prioridad del instituto emisor estadounidense.

"Ninguna de las estadísticas (sobre precios) es perfecta, pero todas apuntan a una situación similar: la inflación supera nuestro objetivo del 2%. Por lo tanto, la Reserva Federal debería centrarse principalmente en los precios en este momento", ha sostenido Warsh en su debut en Jackson Hole, cónclave anual del banco central estadounidense.

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El presidente de la Fed ha sido claro al atajar el tema de la inflación, asumiendo que la situación es "preocupante", y aunque ha señalado que los datos de inflación durante el verano fueron mejor de lo esperado, "no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente".

Precisamente, parte de sus palabras sobre la inflacion han girado sobre la importancia de medir la inflación subyacente y contar con buenos datos que permitan no solo conocer su variación, sino también su velocidad.

Asimismo, el 'guardián del dólar' ha especificado que las expectativas de inflación a medio y largo plazo se mantienen "bien ancladas", aunque deben ser "cuidadosamente" analizadas. "Lo que ocurre con las medidas de mercado de las expectativas de inflación en la historia económica es que tienden a parecer sólidas y duraderas hasta que dejan de serlo", ha aseverado.

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Warsh ha declarado que el banco central tiene "trabajo por hacer" mientras la inflación continúe disparada --con el conflicto de Oriente Próximo todavía sin resolver y los precios del petróleo elevados--.

"Este es mi criterio: debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer. Ese es nuestro trabajo, nuestro mandato, y nuestra responsabilidad", ha confirmado.

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No obstante, no ha querido comprometerse con ninguna posición concreta, manteniendo su convicción de no dar más información de la necesaria a los mercados sobre el rumbo de los tipos de interés. "Hoy me presento aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión", ha mantenido.

UNA FED MÁS "DISCRETA"

La postura de Kevin Warsh sobre las declaraciones prospectivas --conocidas como 'forward guidance'-- se ha mantenido inalterada en el simposio de Jackson Hole, con una importante e irónica declaración de intenciones al inicio de su discurso: "Aquí les presento un breve resumen de lo que abordaré en mi discurso de esta mañana. Pueden llamarlo esquema, pueden llamarlo mapa de ruta, pero no lo llamen orientación prospectiva ('forward guidance')", ha comenzado.

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En esta línea, ha abogado por reducir el número de declaraciones que puedan dar pistas a los mercados sobre las decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), al tiempo que ha mostrado su intención de crear un "correcta" relación entre los mercados financieros y la Reserva Federal.

"Para formular políticas adecuadas, también necesitamos que la relación entre los mercados financieros y el banco central sea la correcta. La Reserva Federal necesita señales de mercado claras, lo más directas posible", ha destacado.

Por ello, ha apostado por construir un instituto emisor más "discreto" y con una comunicación más decidida para conseguir con mejores resultados sus objetivos.

"La transparencia en las comunicaciones sobre futuras decisiones políticas no es una virtud en sí misma. Las comunicaciones deben estar al servicio de la responsabilidad primordial de la Reserva Federal: acertar con la política monetaria", ha