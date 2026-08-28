Al menos tres muertos en nuevos ataques rusos a Ucrania

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Kiev, 28 ago (EFE).- Los Servicios de Emergencias ucranianos informaron este viernes de la muerte en las últimas horas de tres personas en nuevos ataques rusos con drones a Ucrania.

La última de las muertes se produjo en la región nororiental de Sumi, donde los ataques aéreos rusos alcanzaron zonas residenciales. Los equipos de rescate sacaron con vida de entre los escombros a al menos dos personas en una de las zonas afectadas.

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Otra de las víctimas perdió la vida en la región vecina de Járkov, mientras que la tercera muerte se produjo en la tarde del jueves en la región de Kiev, que fue atacada por drones rusos durante casi toda esa jornada.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana publicado en la mañana del viernes, Rusia lanzó durante la noche contra Ucrania un total de 164 drones contra territorio ucraniano, de los que 137 pudieron ser derribados por las defensas ucranianas. EFE

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