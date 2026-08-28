Agencias

Israel mata a un alto responsable de Hamás tras un inusual bombardeo sobre Cisjordania

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El Ejército israelí ha anunciado este viernes la muerte de Qais Bitawi, uno de los más altos cargos de las milicias de Hamás destacadas en el campamento de refugiados de Yenín tras un no muy habitual ataque aéreo efectuado este viernes sobre esta localidad cisjordana.

En un comunicado publicado en su página web, el Ejército de Israel ha anunciado que el ataque lanzado contra el vehículo en el que se encontraba Bitawi ha dejado otros dos muertos más, también miembros de las milicias del movimiento islamista palestino.

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Hamás se ha limitado por ahora a confirmar las muertes de "tres heroicos mártires" en el bombardeo israelí, efectuado a las afueras de un domicilio situado en la zona de Harash al Saada.

El ataque ha sido relativamente inusual porque Israel prefiere efectuar operaciones terrestres en Cisjordania. De hecho, desde el principio de la guerra de Gaza, el Ejército israelí ha lanzado un centenar de ataques aéreos, y solo cinco de ellos han sido efectuados con aviones de combate.

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Hamás, en cualquier caso, ha condenado un "crimen atroz" y avisado que Cisjordania, a pesar de la intensificación de las operaciones israelíes y de los asaltos de colonos durante las últimas semanas, seguirá siendo una "cuna de revolucionarios".

"Hacemos un llamamiento a las masas de nuestro pueblo en Yenín y en toda Cisjordania para que intensifiquen todas las formas de resistencia, desbaraten los cálculos de seguridad de la ocupación, hagan frente a sus crímenes y a los ataques de sus bandas de colonos, y unan los esfuerzos nacionales frente a los planes de asesinato, anexión y desplazamiento", concluye Hamás.

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