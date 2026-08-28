Cuba restablece el servicio eléctrico pero este viernes el 72 % del país estará apagado

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La Habana, 28 ago (EFE).- Cuba sufrirá este viernes otra jornada de extensos apagones, cortes eléctricos que dejarán hasta un 72 % de la isla desconectada a la vez, tras restablecer el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en el oriente del país luego de una desconexión parcial que afectó a unas 3,4 millones de personas.

“El Sistema Eléctrico Nacional quedó restablecido en la noche de este jueves”, según informó la estatal Unión Eléctrica (UNE) en sus redes sociales pasadas las 22:00 hora local (02:00 GMT de este viernes), luego de que la víspera una oscilación en las líneas de transmisión provocara la desconexión parcial del SEN desde Holguín hasta Guantánamo.

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La afectación provocó la salida de servicio varias termoeléctricas: la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez “Felton”, la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Para este viernes ya estaba en línea la CTE Lidio Ramón Pérez, mientras que el bloque 6 de la CTE Diez de Octubre se encontraba en proceso de arranque, según el despacho de la UNE.

De esta forma, en esta jornada, 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica no están operativas. Esta fuente de energía es responsable del 40 % del mix energético y dependiente del crudo nacional, pero permanece en su mayoría afectada por averías y mantenimientos tras los años de infrafinanciación.

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Por su parte, los generadores que dependían del diésel y fueloil importado, que estaban a cargo de otro 40 % del mix, sí están paralizados a causa del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero.

Esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.

El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.

En este contexto, la UNE prevé para el horario de mayor demanda de este viernes, en la tarde-noche, una capacidad de generación de apenas 930 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.320 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.350 MW.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética que ha escalado a máximos en los últimos meses y lo habitual es que los apagones por falta de capacidad de generación puedan llegar a las 20 horas seguidas en La Habana diariamente y hasta las 40 horas continuas en las demás provincias.

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La situación del SEN es “crítica”, según ha reconocido el Gobierno cubano, marcada tanto por el bloqueo petrolero de Estados Unidos como por un sistema energético profundamente obsoleto.

El país caribeño ya había iniciado este agosto con otro apagón parcial seguido de otros dos generales que mantuvieron durante tres jornadas consecutivas a casi toda la isla sin energía eléctrica.

Cuba ha sufrido doce apagones generales en casi veinticuatro meses, siete de ellos en lo que va de 2026. EFE