La UE lamenta que Kosovo haya acabado aceptando dimisiones de jueces serbios que ya habían sido retiradas

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La Unión Europea ha lamentado "profundamente" la decisión adoptada este jueves por el Consejo Judicial de Kosovo (KJC) de aceptar las dimisiones de jueces serbokosovares que ya habían sido retiradas, una medida que considera "incompatible" con la legislación kosovar, las garantías procesales y los requisitos del Estado de derecho.

"Bajo su Constitución, Kosovo es una sociedad multiétnica regida por el Estado de derecho, y su sistema judicial debe reflejar la diversidad étnica de Kosovo", ha subrayado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado, recordando que la UE ha pedido de forma constante a Pristina que permita la reintegración del personal judicial serbokosovar en línea con la legislación kosovar y los acuerdos del Diálogo facilitado por Bruselas.

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El bloque comunitario ha recordado que el pasado 15 de julio celebró la retirada de las dimisiones presentadas por jueces, fiscales y personal de apoyo serbokosovares, un paso que ahora considera revertido por la decisión del KJC. Bruselas ha señalado que este movimiento sigue a decisiones similares adoptadas en julio por el Consejo Fiscal de Kosovo (KPC) y por el presidente en funciones respecto a las dimisiones de fiscales serbokosovares.

Asimismo, ha advertido de que estas decisiones "van en contra de los principios de un poder judicial multiétnico", dañan la confianza de la comunidad serbokosovar y socavan los esfuerzos por lograr un retorno sostenible de esta comunidad a las instituciones kosovares.

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Por ello, ha hecho un llamamiento a "todos los actores pertinentes" para que creen las condiciones necesarias para un poder judicial multiétnico, en pleno cumplimiento de la legislación kosovar, las garantías procesales y los compromisos asumidos en el marco del Diálogo auspiciado por la UE.