El alcalde de París rechaza las críticas de Trump sobre la sharía y le echa en cara el ICE

Guardar

París, 28 ago (EFE).- El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, rechazó las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que en la capital francesa la sharía es "un segundo modo de vida", y reprochó al mandatario de EE.UU. que despliegue "milicias racistas", en alusión a la agencia federal ICE.

"París no tiene ninguna lección que recibir de un jefe de Estado que despliega milicias racistas para perseguir a quienes dan vida a su país. París, Londres, Nueva York, ciudades globales, ciudades orgullosas", dijo en X Grégoire.

El regidor de París respondía así a las declaraciones de Trump, en una reciente entrevista en el podcast del conservador Glenn Beck.

"Vas a Londres, vas a París, es casi como si la sharía fuera un segundo modo de vida. Es ridículo", dijo el mandatario de EE.UU.

"Prohibiría absolutamente la sharía, y está presente en cierta medida en este país. Y allí donde la vemos, la eliminamos", agregó Trump.

La agencia ICE (servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) a la que alude Grégoire ha estado envuelta en numerosos escándalos y denuncias de violaciones de derechos humanos, especialmente desde que en 2025 Trump asumiese su segundo mandato. EFE

PUBLICIDAD