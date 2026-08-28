Detenida en Ucrania una mujer acusada de "coordinar ataques" en nombre de Rusia contra zonas el centro del país

11/09/2022 Un soldado ucraniano frente a un vehículo blindado POLITICA EUROPA UCRANIA SBU DE UCRANIA

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El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha informado este viernes de la detención de una mujer acusada de "coordinar ataques" siguiendo órdenes de las fuerzas de seguridad de Rusia contra zonas del centro del país, como las provincias de Cherkasi y Poltava.

Así lo ha confirmado el propio SBU en un comunicado difundido a través de redes sociales, donde ha indicado que la Contrainteligencia ucraniana ha logrado destapar a "esta agente rusa" que "coordinaba ataques contra la infraestructura energética ucraniana".

Las investigaciones realizadas apuntan a que la mujer se encontraba sin empleo y "llamó la atención de los servicios de Inteligencia rusos mientras buscaba trabajo a tiempo parcial a través de canales de Telegram", tal y como recoge el comunicado del SBU.

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En este sentido, ha apuntado a que "tras ser reclutada, comenzó a visitar de forma regular zonas cercanas a la frontera para pasar información a otros agentes, a los que facilitaba las "coordenadas de agentes de la Fuerza Aérea de Ucrania, de instalaciones energéticas e instituciones gubernamentales".

Durante sus incursiones, la mujer fotografiaba y grababa las fachadas exteriores de instalaciones militares y otros edificios relevantes. Su detención se ha producido justo después de que fotografiara el perímetro exterior del edificio de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

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