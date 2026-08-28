Cuba expresa "sentidas condolencias" por el fallecimiento del Rey Harald V de Noruega

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La Habana, 28 ago (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó sus condolencias a la Casa Real de Noruega por el fallecimiento del Rey Harald V, este viernes, a los 89 años.

"Lamentamos el fallecimiento del Rey de Noruega Harald V", escribió el mandatario cubano en la red social X, al trasladar sus "sentidas condolencias a la Casa Real, al Gobierno y al pueblo noruego ante esta dolorosa noticia.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, también manifestó sus condolencias por la muerte del Rey de Noruega en las redes sociales y se sumó "al duelo de esa Nación ante esta lamentable noticia".

Un comunicado de la Casa Real de Noruega informó que el monarca falleció "plácidamente" en el Hospital del Reino de Oslo, donde ingresó el pasado día 17 de agosto, aquejado de una anemia, pero su estado se agravó el pasado fin de semana al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

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Harald V llegó al trono en 1991 y gozó de gran popularidad entre la población noruega, ya que alcanzó cuotas de respaldo superiores al 70 %.

Su hijo menor y primero en la línea de sucesión, Haakon, de 53 años, se convirtió automáticamente en el nuevo jefe de Estado de Noruega, y según informó el gabinete de ministros ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado.

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El nuevo rey prestará el juramento de fidelidad a la Constitución como nuevo monarca y jefe de Estado del país nórdico el próximo martes ante el Storting o Parlamento, informó esta institución. EFE