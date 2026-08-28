Aumentan las protestas contra el retiro parcial de la subvención al diésel en Bolivia

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La Paz, 28 ago (EFE).- Las protestas en contra del decreto que retiró la subvención al precio del diésel para los considerados "grandes consumidores" se intensificaron este viernes en Bolivia con un bloqueo de carreteras y una marcha en la zona oriental del país, además de advertencias de otras medidas de presión para que se anule la norma.

Productores de arroz retomaron un bloqueo en la ruta entre las regiones de Santa Cruz y de Beni, después de que en la víspera militares y policías despejaran el camino, en cumplimiento del estado de excepción que rige en el país desde junio.

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El jueves, los manifestantes cerraron la vía en el puente San Pablo, en Beni, pero esta jornada se registraron otros dos puntos de bloqueos adicionales.

Los dirigentes del sector condicionaron liberar la carretera al retiro de las fuerzas de seguridad del lugar, lo que no sucedió, por lo que volvieron a bloquear la vía, según medios locales.

Además, algunos afiliados a la federación de campesinos de Santa Cruz marcharon este viernes en la capital de esa región, considerada el motor económico del país, hasta las oficinas de la estatal petrolera YPFB para exigir al Gobierno que anule el decreto 5676, que dispone el retiro parcial de la subvención al diésel.

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En un pronunciamiento, el sindicato sostuvo que medidas como esta "atentan directamente contra la economía productiva del campo" y podrían derivar "en un aumento inevitable en los costos de producción y en los precios de los productos de la canasta familiar".

Los agroindustriales y cívicos de Santa Cruz amenazaron con tomar otras medidas de presión si el Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, no anula el decreto que, según aseguraron, afecta al sector productivo.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, aseguró que el sector "trae" al país "más de 3.200 millones de dólares y que genera el "16 %" del producto interior bruto (PIB).

"Este decreto ha jugado en contra de estos números", sostuvo Frerking.

El presidente del comité cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió que si hasta el domingo no se atiende su reclamo, se llamará a una asamblea ciudadana para definir otras medidas.

También amenazaron con protestas contra el decreto sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó en la víspera que el retiro de la subvención es uno de los "condicionamientos" que puso el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación anunciado con el país.

El decreto, emitido el pasado 17 de agosto, dispuso por ahora "un precio referencial" de 18 bolivianos (1,52 dólares, al tipo de cambio vigente) por litro de diésel.

Ese costo, que será variable, no se aplica para el sector del transporte público, ni privados con consumos menores a los 5.000 litros al mes, para los que se mantiene el precio de 9,80 bolivianos (0,82 dólares).

Las largas filas de vehículos como autobuses y camiones de carga pesada que buscan diésel, ocupan desde hace semanas avenidas y carreteras de varias ciudades del país andino y los conductores han denunciado que tienen que esperar incluso durante días para abastecerse del combustible. EFE

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(foto)