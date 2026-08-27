Guardar

Terapower se estrena en Sudamérica en Intersolar 2026 con un sistema de almacenamiento acoplado en CA para la estabilización de la red

PR Newswire

SAN PABLO, Brasil, 26 de agosto de 2026

La empresa especializada en sistemas de conversión de energía (PCS), en la que invierte CATL, lanza en Brasil una gama completa de soluciones de almacenamiento acopladas en CA con el objetivo de hacer frente a la volatilidad de la red eléctrica de la región y a los retos que plantea la integración de las energías renovables.

PUBLICIDAD

SAN PABLO, Brasil, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Terapower, una empresa en la que invierte CATL y especializada en sistemas de conversión de energía (PCS) para su almacenamiento y en la integración de sistemas del lado de la corriente alterna (CA), expone por primera vez en Brasil en la feria "Intersolar South America 2026". La empresa presenta su gama completa de soluciones de almacenamiento de energía acopladas en CA en el Pabellón Azul, stand B3.107, bajo el lema "Potenciar la red eléctrica, al ritmo del progreso de Brasil". La feria se celebra del 25 al 27 de agosto en el Expo Center Norte de San Pablo, en el marco de "The smarter E South America".

Terapower irrumpe en un momento estratégico. Brasil es el motor de la transición energética de Sudamérica, con una población de más de 210 millones de personas y una red eléctrica que obtiene una parte cada vez mayor de su energía de fuentes eólicas y solares. Esa transición supone una carga considerable para la infraestructura de la red eléctrica de la región. Los operadores de toda la región se enfrentan a frecuentes fluctuaciones de frecuencia, a una red eléctrica débil en zonas remotas y al reto que supone integrar grandes volúmenes de generación renovable intermitente. Las redes locales necesitan equipos que se mantengan estables cuando la red eléctrica falla.

PUBLICIDAD

La respuesta de Terapower comienza en el lado de la corriente alterna. Para proyectos distribuidos y de mediana escala, la empresa presenta su convertidor de almacenamiento de energía de tipo "string" refrigerado por líquido de 430 kW (PC430KTL-CL), una unidad modular con nivel de protección IP66 y control a nivel de clúster que permite a los operadores ampliar la capacidad de forma incremental al tiempo que se maximiza la producción disponible. Para las grandes estaciones centralizadas, Terapower presenta su convertidor de almacenamiento de energía centralizado de 1,56 MW (PC1565KTL-C/EU), que ofrece una eficiencia máxima superior al 99 % y mantiene una eficiencia de conversión superior al 98,5 % a plena carga.

Ambas plataformas cuentan con tecnología nativa de formación de redes, la característica más relevante para las condiciones que imperan en Sudamérica. Los sistemas de conversión de energía (PCS) que forman parte de la red pueden estabilizar redes extremadamente débiles, incluso con una relación de cortocircuito de 1,5 o inferior, y mantener su rendimiento nominal en entornos de alta temperatura en los que muchos sistemas ven reducido su rendimiento. El convertidor centralizado incorpora una mayor resiliencia frente a las redes inestables: arranque desde cero (o en negro) con varias unidades en paralelo, capacidad de resistencia continua a altos y bajos voltajes, y tolerancia a saltos en el ángulo de fase de la red superiores a 90 grados. Para instalaciones a escala industrial, Terapower presenta dos sistemas integrados acoplados en CA que combinan la conversión de potencia y la transformación de media tensión en un único módulo. Una de ellas es una unidad de conversión y elevación de tensión de 6,25 MW. La otra es una unidad PCS centralizada con una potencia nominal de entre 10 MW y 12,5 MW. La integración estandarizada reduce el esfuerzo de instalación y agiliza la puesta en marcha in situ.

PUBLICIDAD

En el caso de las redes eléctricas locales, las ventajas son tangibles: una tensión y una frecuencia más estables, una integración más fluida de las energías renovables y un sistema de almacenamiento que permita desplazar la energía y reducir los picos de demanda sin provocar inestabilidad. Para los promotores y los contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), el enfoque preintegrado reduce el costo de los componentes complementarios del sistema y acorta el plazo desde la entrega hasta la puesta en servicio. Terapower ya utiliza esta tecnología a gran escala a nivel internacional. En China, sus sistemas admiten una estación de almacenamiento de 1 GW / 2 GWh compartida conectada a la red y un proyecto autónomo de 300 MW / 1200 MWh en Ningxia. En el Reino Unido, sus módulos PCS de media tensión, con una potencia de 12,5 MW, constituyen la base de una central independiente de 102 MW / 255 MWh que se encarga de la reducción de picos de demanda y la regulación de frecuencia.

"Sudamérica necesita sistemas de almacenamiento diseñados para las condiciones reales de la red eléctrica, no para las ideales", afirmó Zhi Liu, director de ventas de Terapower para Latinoamérica. "Nuestra gama de productos en el lado de la CA está diseñada para redes eléctricas inestables y climas adversos. Nuestro objetivo en Brasil es muy claro: proporcionar a los socios locales una tecnología que refuerce la red eléctrica en lugar de depender de ella".

PUBLICIDAD

Terapower invita a operadores, desarrolladores e integradores a visitar el stand B3.107 para conocer toda la gama de productos del lado de la CA y hablar sobre la colaboración en proyectos en toda la región.

Acerca de Terapower

Fundada en 2018, Terapower es un proveedor líder a nivel mundial de sistemas de conversión de energía (PCS) para su almacenamiento y soluciones de integración de sistemas en el lado de la CA, y es una filial de CATL. Centrada en la I+D y la aplicación de tecnologías de electrónica de potencia, Terapower ofrece una gama completa de productos que incluye sistemas PCS centralizados, PCS en cadena e integración de sistemas de CA, destinados a proyectos a escala industrial, comercial e industrial y a microrredes en todo el mundo. Gracias a su amplia experiencia en ingeniería, la empresa desarrolla productos de alto rendimiento y compatibles con la red eléctrica para hacer frente a los retos que plantean las redes eléctricas inestables, facilitar la integración de las energías renovables y generar un valor tangible para los clientes. Terapower aspira a convertirse en líder mundial en soluciones de transformación energética, impulsando la transición a nivel global y el desarrollo sostenible. Visite www.tera‑power.com para obtener más información.

PUBLICIDAD

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/terapower-se-estrena-en-sudamerica-en-intersolar-2026-con-un-sistema-de-almacenamiento-acoplado-en-ca-para-la-estabilizacion-de-la-red-302861228.html

FUENTE Terapower