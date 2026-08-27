Al menos un muerto y diez heridos, siete de gravedad, tras un atropello en la ciudad de Caen, norte de Francia

Estación de tren de Caen, capital del departamento de Calvados, en el norte de Francia POLITICA EUROPA FRANCIA INTERNACIONAL SNCF

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Al menos una persona ha muerto y otras diez han resultado heridas, siete de gravedad, después de que un conductor haya atropellado a un grupo de personas frente a la estación de tren de Caen, en la septentrional región francesa de Normandía, han informado las autoridades locales en la madrugada de este jueves.

"El miércoles 26 de agosto, aproximadamente a las 22.15 horas, un conductor atropelló a un grupo de personas reunidas cerca de la parada del tranvía en la Place de la Gare", ha informado el alcalde de Caen, Aristide Olivier, en una publicación en redes.

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En la misma ha detallado que, a causa del suceso, "una persona ha fallecido", mientras que siete se encuentran en estado crítico y otras tres han sufrido heridas leves, un balance que ha descrito como "particularmente grave".

En cuanto al responsable, Olivier ha destacado que, "gracias a la rápida actuación de la Policía y al uso de las cámaras de seguridad, el sospechoso ha sido rápidamente detenido y puesto bajo custodia". "No figuraba en los registros de inteligencia, pero sí en los de la Policía por infracciones de tráfico", ha desvelado.

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Al calor de los hechos, "la Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio y agresión con arma blanca", ha señalado el alcalde antes de extender su "más sentido pésame a las víctimas y a sus familias" y agradecer a "los servicios de emergencia y seguridad su rápida respuesta y movilización".

Hasta el momento no han trascendido explicaciones oficiales acerca del motivo de lo sucedido, si bien la cadena francesa BFMTV ha recogido, citando a una fuente cercana a la investigación, que todo habría surgido a partir de una pelea en un bar cercano a la estación de tren.

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Tras ello, uno de los implicados habría subido a un vehículo con el que se estrelló contra una parada de autobús, según la citada fuente, que eleva el balance de víctimas mortales a dos.

Los atropellados serían mayoritariamente extranjeros, entre ellos afganos, egipcios y bangladesíes, según han indicado fuentes policiales al diario francés 'Le Figaro'.

El mismo recoge que el sospechoso, que conducía un automóvil alemán negro, huyó del lugar tras el incidente, pero fue detenido en la costera comuna de Ouistreham, unos 20 kilómetros al noroeste de Caen. Se trataría, según el citado periódico, de Ibrahim I., de 26 años y nacido en Rusia.

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