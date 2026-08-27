Uruguay decreta duelo oficial por el fallecimiento del músico Rubén Rada

Guardar

Montevideo, 26 ago (EFE).- El Gobierno de Uruguay decretó duelo oficial para este jueves por el fallecimiento del reconocido músico Rubén Rada, por lo que el pabellón nacional permanecerá a media asta durante toda la jornada.

La decisión se tomó mediante un decreto ley que también establece que se tributen honores fúnebres al cantante, percusionista y compositor, quien será velado en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Rada, una de las figuras más importantes de la historia de la música uruguaya, murió este miércoles a los 83 años, tras un mes de lucha contra una neumonía.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas (18:30 GMT) se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", indicó su familia en un comunicado difundido en las redes sociales del cantante.

PUBLICIDAD

"Gracias a todos por los mensajes de preocupación y amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", subrayó el texto.

Referente de la música popular uruguaya, el cantante nacido en Montevideo en 1943 tenía apenas diez años cuando formó parte de la comparsa de candombe Morenada.

Más tarde integró Los Hot Blowers, una banda que contó con figuras como el director Federico García Vigil y los hermanos Osvaldo y Hugo Fattoruso. También El Kinto Conjunto -pionero del candombe-beat- y Tótem.

Autor de una profusa discografía, Rada consiguió en el año 2011 el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

"Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto", escribió el presidente Yamandú Orsi en sus redes sociales, donde compartió una foto junto al cantante.

Rada también fue despedido por la vicepresidenta Carolina Cosse, quien publicó una fotografía junto al cantante con el mensaje: "Con todo mi corazón. Siempre nuestro Negro Rada estará presente".

En tanto, el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, escribió: "Por suerte nos marca el ritmo desde hace mucho, a todo el pueblo uruguayo. Alegre, comprometido y talentoso. Un exponente de nuestra cultura, generoso, que siempre estuvo donde y cuando su país lo necesitó. A pesar del dolor, el recuerdo es con la mayor de alegrías, como lo pidió siempre. Hasta siempre Negro!".

PUBLICIDAD

Este jueves, el velatorio del cantante se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo entre las 14:00 y las 21:00 hora local (17:00 a 00:00 GMT) y será abierto al público. EFE