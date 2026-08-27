Un buque petrolero impactado en Ormuz por "proyectil desconocido", según agencia marítima

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Redacción internacional, 27 ago (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de que un buque petrolero fue impactado en el estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido, sin causar víctimas en la zona, uno de los escenarios de la guerra entre Irán y Estados Unidos.

En su página web, la agencia marítima cita a autoridades locales, según las cuales "un buque tanque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación que ya ha sido extinguido".

"Se informa que toda la tripulación está a salvo y localizada, y no se ha reportado impacto ambiental. Las autoridades están investigando", dice el breve reporte.

Es el primer incidente reportado por la UKMTO directamente en Ormuz desde el 18 de agosto, cuando informó del ataque a un buque granelero, impactado también por un proyectil desconocido cuando transitada por el estrecho, por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo mundial.

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El ataque en el estratégico estrecho de Ormuz se produce en medio de acercamientos diplomáticos que buscan desatascar las negociaciones entre Teherán y Washington, cuyo conflicto cumple seis meses esta semana.

Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que EE. UU. cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el miércoles que no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz y aseguró que mantiene "mucha ventaja" sobre la República Islámica, contra la que busca redoblar la presión mediante la operación Paria económico, que busca sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

Estas nuevas acciones, que aún no tienen fecha de aplicación, se unen a un bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas de Irán, que desde el inicio del conflicto interrumpió como represalia el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, lo que ha afectado al suministro de crudo mundial y disparado el precio de los hidrocarburos. EFE

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