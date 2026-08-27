Preocupación máxima por el Rey Harald de Noruega tras el último comunicado de la Casa Real: "Su estado es muy grave"

18/08/2026 El Rey Harald de Noruega POLITICA EUROPA NORUEGA SOCIEDAD

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Diez días desués del ingreso de urgencia del Rey Harald de Noruega en el Rikshospitalet de Oslo debido a una acumulación de líquido en el cuerpo por la enfermedad en la sangre que padece, anemia hemolítica, la preocupación por su salud es máxima tras el último parte médico que ha emitido la Casa Real escandinava. Tras varios días sin actualizar su estado después de informar el pasado domingo de que había "empeorado" durante el fin de semana y que estaba recibiendo antibióticos para tratar una "infección bacteriana en el torrente sanguíneo", ha sido este jueves cuando la Casa del Rey ha reconocido que su salud sigue deteriorándose y "su estado es muy grave".

Tanto es así que ante este trance tan delicado para el Rey Harald, de 89 años y en el trono de Noruega desde 1991, que su mujer la Reina Sonia y su hijo, el Príncipe heredero Haakon -que asumió el pasado 17 de agosto la Regencia en previsión de las dos semanas que estaría de baja su padre para recuperarse- han cancelado todos sus compromisos oficiales volcados en estos momentos en el empeoramiento de su Majestad.

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