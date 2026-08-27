El euro se mantiene por debajo de 1,1650 dólares

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Fráncfort (Alemania), 27 ago (EFE).- El euro se mantuvo este jueves estable por debajo del nivel de 1,1650 dólares, al que cayó el miércoles tras la publicación de los datos de inflación más recientes de Estados Unidos, que fue más elevada de lo esperado.

El euro se cambiaba hacia las 15:00 GMT a 1,1647 dólares, frente a los 1,1644 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1645 dólares.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1637 y 1,1659 dólares durante las negociaciones.

Los mercados han descontado que el BCE subirá en septiembre sus tipos de interés a los depósitos de los bancos, que están ahora en el 2,25 %.

Las actas de la reunión de política monetaria de julio muestran que algunos miembros del Banco Central Europeo hubieran apoyado subir los tipos de interés en julio porque consideraron que una respuesta tardía de política monetaria puede retrasar que la inflación vuelva al 2 %.

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Los mercados prestarán atención a las declaraciones que hagan representantes de bancos centrales en el simposio anual que la Reserva Federal (Fed) celebra en Jackson Hole (Wyoming, EE.UU.), el primero de Kevin Warsh como presidente de la entidad.

Warsh dará el viernes un discurso en el que los mercados tratarán de ver señales sobre qué hará la Fed con las tasas en septiembre.

Los precios del gasto en consumo personal (PCE) subieron en EE.UU. en julio un 3,7 % interanual (como en junio) y descontados la energía y los alimentos subieron un 3,3 % interanual.

Los mercados creen ahora que hay más posibilidades de que la Fed suba los tipos de interés pronto, lo que presiona a la baja al euro.

La confianza del consumidor subió en Alemania por cuarto mes consecutivo hasta el máximo desde hace seis meses, pero estas cifras apenas movieron al euro. EFE