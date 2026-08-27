Edmundo Arrocet afronta tranquilo la espera de sus resultados médicos: "Con 78 algo hay que tener"

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Edmundo Arrocet atraviesa unos días de incertidumbre después de que trascendiese que se ha sometido a varias pruebas médicas tras detectarle una mancha y un bulto en uno de sus riñones. El humorista, que acudió al Hospital de La Princesa de Madrid y permanece a la espera de conocer los resultados, ha vuelto a enfrentarse a las cámaras después de que su estado de salud generase preocupación. Por el momento, no existe un diagnóstico definitivo y los resultados de las pruebas serán los que determinen qué ocurre.

A pesar de la preocupación que han provocado las imágenes del cómico saliendo del centro hospitalario con informes médicos, el propio Edmundo ha querido restar dramatismo a la situación. Preguntado por cómo se encuentra y después de recibir los mensajes de ánimo, respondía con su habitual sentido del humor: "Pero ¿por qué tanta laraca? Me tienen que entregar los exámenes si no ha pasado nada".

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El humorista, de 78 años, ha confirmado así que todavía está pendiente de conocer los resultados de las pruebas a las que se ha sometido y que serán determinantes para saber cuál es el alcance del problema detectado. Ante la pregunta de si los resultados llegarán la próxima semana y si se encuentra preocupado, respondía con un escueto "ya".

Lejos de mostrarse abatido, Arrocet ha vuelto a recurrir al humor al hablar de su edad: "Con 78 algo hay que tener". Una actitud con la que intenta transmitir tranquilidad mientras espera las conclusiones de los médicos.

Preguntado directamente por qué le han dicho los especialistas, el ex de María Teresa Campos explicaba: "Me dicen que estoy palgado". Pese a la incertidumbre, insistía en mantener una actitud positiva y, ante el deseo de que se encuentre bien, recibía los buenos deseos con un "bueno".

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Las últimas informaciones apuntan a que el cómico tendrá que permanecer en Madrid hasta conocer los resultados médicos. Según se ha publicado, los profesionales sanitarios le habrían recomendado no viajar fuera de España por el momento y esperar a las conclusiones de las pruebas antes de tomar nuevas decisiones.