Fiscalía mexicana dice haber hallado nuevos indicios de red de contrabando de combustibles

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Ciudad de México, 26 ago (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) confiscó documentos ocultos en dos bodegas de la Ciudad de México, que según la entidad, aportan nuevos indicios sobre la operación de una presunta red de contrabando de combustibles o 'huachicol' por ferrocarril vinculada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras 24 personas.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó sobre el hallazgo este miércoles que realizó la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, con una orden de un juez federal y acompañada de otras autordiades, en dos depósitos de la alcaldía capitalina de Miguel Hidalgo.

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Según la fiscal, esos documentos serían clara evidencia de las acciones de los integrantes de la red investigada y se suman a otros documentos relacionados con esquemas delictivos que ya indaga el Ministerio Público Federal.

El análisis preliminar permitió identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada y, de acuerdo con Godoy, abre nuevas líneas para reconstruir el modo de operación de la estructura, de la que nueve personas han sido detenidas, entre ellas el exfuncionario Ruffo Appel.

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La FGR sostiene que el caso se originó tras el hallazgo, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, cuyos contenidos dieron positivo a hidrocarburos.

Las pesquisas posteriores apuntaron a un esquema que declaraba volúmenes inferiores a los realmente transportados o registraba productos distintos para evadir impuestos, un delito que en México se denomina como 'huachicol fiscal'.

En agosto, la Fiscalía informó que el combustible ilegal era mezclado con producto legal para dificultar su identificación y distribución, y que en la operación habrían participado empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduaneros y esquemas financieros, con posible complicidad de servidores públicos.

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Ruffo Appel fue detenido en julio y vinculado al proceso junto con otros imputados; aunque el exgobernador de Baja California ha negado irregularidades y su entorno ha denunciado motivaciones políticas en el proceso.

La fiscal general subrayó que la entidad que preside respeta la presunción de inocencia y el debido proceso y afirmó que, hasta este miércoles, la institución no había sido notificada de una solicitud de la defensa para que Ruffo cumpla la prisión preventiva en su domicilio.

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La declaración se produce después de que su defensa promoviera recursos judiciales para solicitar prisión domiciliaria por motivos de edad y salud.

La Fiscalía anticipó que seguirá informando sobre la desarticulación de esta y redes de huachicol fiscal. EFE