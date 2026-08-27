Agencias

Nepal eleva a 162 los muertos y busca a más de 500 desaparecidos por la riada del Himalaya

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Katmandú, 27 ago (EFE).- Las autoridades de Nepal han recuperado 162 cuerpos, localizados principalmente en Chitwan (64), Dhading (27) y Nawalparasi Este (26), tras la devastadora riada del Himalaya que golpeó la frontera con China, según el último balance de las autoridades.

Más de 500 personas se encuentran desaparecidas en suelo nepalí, según confirmó a EFE el portavoz de la Policía de la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, quien precisó que la suma excluye a los 558 desaparecidos reportados en el lado chino, sin que por el momento haya un equipo de coordinación transfronterizo para unificar las cifras. EFE

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