El Ejército de Israel ordena aumentar el despliegue de tropas en Cisjordania por las recientes "tensiones"

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El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado este jueves un aumento del despliegue de tropas ante lo que describe como "tensiones" en Cisjordania, ante el repunte de los ataques por parte de colonos y de las incursiones de las fuerzas de seguridad.

"Ante las tensiones en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- y el próximo periodo festivo, he ordenado elevar el nivel de alerta", ha dicho, antes de explicar que una división del Ejército está atenta para el refuerzo de tropas en caso de que sea necesario. "Deben realizarse preparativos para la activación inmediata de unidades y batallones para reforzar la zona", ha señalado.

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Así, ha manifestado que "hay muchos desafíos por delante" y ha subrayado que las tropas israelíes "continúan con procedimientos de batalla en todos los escenarios, desde Irán y Líbano a Gaza", según un comunicado publicado por el Ejército de Israel. "Están en máxima alerta ante una explosividad en múltiples escenarios", ha explicado.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en 79 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

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