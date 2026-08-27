El corredor uruguayo Eric Fagúndez ficha por el Caja Rural-Seguros RGA hasta 2028

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MADRID, 27 (EUROPA PRESS

El corredor uruguayo Eric Fagúndez vestirá el maillot del Caja Rural-Seguros RGA durante las dos próximas temporadas, afrontando una fase de "madurez" tras haber mostrado "todas sus virtudes" en diferente tipos de carreras, según ha anunciado este jueves el propio equipo español.

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"La plantilla 2027 del Caja Rural-Seguros RGA sigue tomando forma con la llegada de un nombre cada vez más relevante dentro del panorama internacional y que, en sus cuatro temporadas como profesional, ha crecido hasta convertirse en un corredor a seguir en multitud de carreras. Con Eric Fagúndez, el equipo retoma además su exitosa relación con los corredores uruguayos", expresó el comunicado de prensa.

Fagúndez, de 27 años, afrontará esta nueva etapa en la élite tras destacar "tanto en pruebas con montaña como en finales selectivos, haciendo gala además de una más que respetable punta de velocidad". Eso, según el mismo texto, "le ha ayudado a conseguir triunfos y, sobre todo, a sumar una importante cantidad de puntos UCI cada temporada".

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El uruguayo cosecha cuatro victorias entre dos títulos nacionales de contrarreloj, especialidad en la que ha demostrado desenvolverse a "buen nivel" --en palabras del Caja Rural-Seguros RGA--, y dos etapas del "cada vez más competitivo" Tour of Qinghai Lake en China.

"Además, ha participado en dos ediciones de La Vuelta a España y acumula numerosos puestos de honor tanto en pruebas de un día como en clasificaciones generales de vueltas de una semana. Un fichaje para fortalecer el bloque de Caja Rural-Seguros RGA desde el primer día y aportar trabajo y resultados al equipo durante al menos las dos próximas campañas", concluyó el Caja Rural-Seguros RGA en su nota.

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Luego Fagúndez deseó adaptarse "rápido" al grupo de compañeros y ganarse su confianza porque el "momento y la visión del equipo" encajan con sus aspiraciones. "Me ha convencido su proyecto deportivo y la solidez que han demostrado a lo largo de los años. Es un equipo de muchísima tradición que siempre apuesta por un ciclismo combativo y da oportunidades a los corredores para seguir creciendo", aseguró.

El uruguayo ya se ha marcado metas para su próximo año profesional. "A nivel personal, me gustaría estar disputando finales en etapas que se adapten a mis características y ser una pieza clave e importante para los objetivos colectivos del equipo durante toda la temporada", confesó.

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Asimismo, calificó su trayectoria hasta ahora como "muy positiva y de continuo aprendizaje". "Desde mis inicios, especialmente durante mi etapa en el Burgos-BH, he podido dar pasos muy firmes, adaptarme al ritmo del profesionalismo en Europa y disputar carreras de máximo nivel. Le estoy muy agradecido a mi equipo anterior y a todos los que me han apoyado por ayudarme a construir la base y la confianza con la que llego aquí", declaró a los medios oficiales del Caja Rural-Seguros RGA.

"Me considero un corredor versátil y luchador. Me defiendo bien en la media y alta montaña, me gusta el ciclismo agresivo y siempre estoy dispuesto a dar el cien por cien por el trabajo en equipo cuando las circunstancias lo requieren", sentenció Fagúndez en sus declaraciones.

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