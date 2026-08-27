Líderes internacionales se solidarizan con Nepal y China tras la riada que deja centenares de muertos

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Líderes internacionales ha expresado su solidaridad con Nepal y China tras la riada que deja centenares de muertos, abriendo la puerta a prestar apoyo humanitario y cuando siguen de cerca la situación, puesto que 517 turistas extranjeros están desaparecidos.

El primer ministro británico, Andy Burnham, quien en un comunicado ha indicado que las escenas que llegan de la frontera entre China y Nepal son "devastadoras". "Mis pensamientos están con todos los afectados, incluidas las familias y los seres queridos de los ciudadanos británicos desaparecidos en esta tragedia", ha indicado.

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Así, después de que el balance oficial señale que hay 33 británicos sin localizar, Burnham ha prometido hacer "todo lo que esté en nuestra mano" para apoyar a los ciudadanos británicos afectados. "Insto a los ciudadanos británicos que se encuentren en la región a que sigan las indicaciones de las autoridades locales y respeten nuestras recomendaciones de viaje", ha urgido.

De lado de Canadá, el primer ministro, Mark Carney, ha tachado de "absolutamente devastadoras" las inundaciones repentinas registradas en el río Bhotekoshi. "Los canadienses están pensando en todos los que están en apuros en este momento, aquellos que han perdido a un ser querido, y todos los que aún están esperando respuestas", ha indicado, recalcando que el Ejecutivo sigue de cerca la situación e incidir en que Canadá "está listo para brindar apoyo" a las tareas de rescate.

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"Recibí con mucha tristeza las noticias sobre las inundaciones que azotaron a Nepal y China. Las imágenes causan asombro y nos conmueven a todos", ha señalado por su parte el presidente de Brasil, Luiz Eduardo Lula da Silva, quien en un mensaje en redes sociales ha expresado la solidaridad con ambos gobiernos ante el desastre.

También ha extendido sus "más profundas condolencias" el primer ministro australiano, Anthony Albanese. "Los australianos en la zona afectada deben seguir los consejos de las autoridades locales. Estamos al tanto de que hay varios australianos en la zona y los funcionarios están trabajando con urgencia para confirmar su situación", ha afirmado.

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El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha mostrado "profundamente consternado" por las devastadoras inundaciones vividas en Nepal y China. "Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. Deseo a todos los que están ayudando en el terreno fuerza y coraje en las horas y días venideros", ha recalcado, abriendo la puerta a que Berlín preste apoyo humanitario.

Como país vecino, India también ha mantenido un estrecho contacto con Nepal. De hecho el primer ministro, Narendra Modi, ha confirmado conversaciones con su homólogo de Nepal, Balendra Shah. "He expresado mi condolencia por las vidas perdidas debido a las inundaciones en Nepal. En este momento difícil, el pueblo de la India se une en solidaridad con sus hermanas y hermanos nepalíes y está a su lado", ha indicado.

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Modi ha señalado que el país está listo para ofrecer "toda la asistencia humanitaria posible". "Nuestros equipos están coordinando de cerca los esfuerzos de rescate y socorro", ha remarcado.

La Junta de Turismo de Nepal ha actualizado el balance de turistas desaparecidos, entre los que destacan 127 de nacionalidad nepalí, mientras que el mayor número es de 178 personas de origen indio.

Además, hay 65 estadounidenses, 53 ucranianos, 51 malasios, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses, ocho alemanes y ocho rusos, entre los desaparecidos, que provienen de 33 países distintos. De todos modos, el balance es mayor porque no incluye a ciudadanos chinos, país limítrofe con Nepal, y cuyas autoridades han confirmado que en torno a un centenar de nacionales se encuentran desaparecidos.

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