Científicos advierten de la posibilidad de nuevas riadas si los escombros bloquean ríos

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Redacción Medioambiente, 27 ago (EFE).- Científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) han advertido de que los escombros arrastrados en la riada del Himalaya, que ha dejado decenas de muertos y cientos de desaparecidos entre Nepal y China, podrían generar represas naturales y provocar un segundo episodio catastrófico si se liberan.

A través de una nota, el ICIMOD señala que autoridades y científicos evalúan si los escombros arrastrados han bloqueado temporalmente el río en un tramo estrecho, "formando una represa natural", dado que si ese agua se libera repentinamente puede generar "un peligro secundario".

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Esta organización intergubernamental añade que se siguen investigando las causas de este desastre natural y, pese a que los registros sísmicos ha identificado señales inusuales durante el período del desastre a pocos kilómetros de donde ocurrió la avalancha, hasta el momento "no se ha establecido ningún vínculo causal entre la actividad sísmica y la inundación".

"Las primeras evaluaciones, apoyadas por imágenes de vídeo e información sísmica inusual detectada cerca de la zona, sugieren que un gran volumen de hielo y escombros rocosos cayó sobre el Lhende Khola, un afluente del Bhote Koshi", añaden.

"Esta colosal avalancha habría generado el violento aumento de caudal que arrastró las estaciones de monitoreo hidrológico y ha puesto en riesgo a varias instalaciones hidroeléctricas en la región", continúa la nota.

Según informes locales que cita el ICIMOD, los niveles de agua en la cuenca del Bhote Koshi comenzaron a subir de manera excepcional. El nivel del agua en el río Trishuli, a la altura de Galchchi, subió hasta nueve metros en 30 minutos, mientras que en Malekhu aumentó siete metros en un período similar.

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"Los expertos de ICIMOD continúan analizando datos hidrológicos, sísmicos, de teledetección y de campo para comprender mejor qué desencadenó el evento y evaluar los riesgos actuales para las comunidades río abajo", precisan.

Los científicos advirtieron de que, si bien el cambio climático está alterando los glaciares, las condiciones de la nieve, el permafrost y las laderas de las montañas en todo el Hindu Kush Himalaya, es demasiado pronto para determinar qué papel desempeñó el cambio climático en este evento específico. EFE

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