El tifón Saudel se acerca a la costa oriental china tras pasar Narra por el sur del país

Guardar

(Actualiza EX4014 con impacto del tifón en Taiwán y China)

Pekín/Taipéi, 27 ago (EFE).- El tifón Saudel se acerca este jueves a la costa oriental de China, mientras los restos del sistema Narra siguen alimentando lluvias en el sur y suroeste del país tras las inundaciones que obligaron esta semana a trasladar a más de 54.000 personas en la región meridional de Guangxi.

PUBLICIDAD

El Centro Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja -la segunda más grave- por tifón y situó a Saudel en la mañana local del jueves en el mar de China Oriental, unos 335 kilómetros al este de Wenling, en la provincia suroriental de Zhejiang, con vientos máximos de 144 kilómetros por hora cerca de su centro.

El sistema avanzaba hacia el oeste-suroeste y podría tocar tierra este viernes en la franja costera comprendida entre Zhejiang y la vecina Fujian, con categoría de tifón o tifón fuerte, según medios estatales.

Las autoridades prevén que Saudel deje vientos fuertes en el este y sureste de China: en el mar de China Oriental, el estuario del río Yangtsé, la bahía de Hangzhou y las costas de Zhejiang y Fujian, con rachas más intensas en las zonas próximas al centro del tifón.

PUBLICIDAD

Las principales precauciones se han tomado en el entorno marítimo, con una alerta roja por oleaje en el mar de China Oriental emitida por el Centro Nacional de Pronóstico Marino, al tiempo que se han cancelado rutas de transporte marítimo de pasajeros y reubicado barcos para refugiarse del temporal.

El impacto sobre el transporte aéreo es todavía limitado en los principales aeropuertos del este y sureste del país, aunque el de Ningbo anunció que suspenderá la operación de vuelos desde las 23.30 hora local (15.30 GMT) por la influencia de Saudel y otros como el de Wenzhou ya reportó al menos 61 vuelos cancelados.

PUBLICIDAD

Según datos de la plataforma Feichangzhun consultados por EFE hacia las 14.00 hora local (06:00 GMT), el de Ningbo aún presentaba alrededor de un 60 % normalidad, mientras que otros como el de Taizhou (24 %) o Zhoushan (6 %) se han visto más afectados.

En paralelo, las lluvias asociadas a los restos de Narra seguirán afectando a zonas del sur del gigante asiático.

Los meteorólogos advirtieron de que la combinación de varios sistemas tropicales recientes puede aumentar el riesgo de riadas, deslizamientos, corrimientos de tierra y anegamientos en zonas ya castigadas por las lluvias.

La sucesión de Narra y Saudel llega en un verano marcado en China por tifones, lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas.

Al otro lado del estrecho, la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán emitió este jueves una alerta marítima ante el avance de Saudel, instando a los buques que naveguen y operen en aguas al norte de la isla a mantenerse en "estado de máxima alerta".

PUBLICIDAD

Según el organismo, el temporal se encontraba unos 455 kilómetros al noreste del puerto de Keelung, en la costa nororiental de Taiwán, a las 11.30 horas (03.30 GMT) del jueves, y avanzaba en dirección oeste-suroeste a una velocidad de entre 14 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de viento de hasta 45 metros por segundo.

La CWA advirtió de que las bandas exteriores del tifón, combinadas con fuertes vientos del suroeste, provocarán fuertes lluvias en el sur y sureste de Taiwán desde la noche local del jueves hasta el viernes.

Esta región ya sufrió inundaciones generalizadas el fin de semana pasado, que obligaron a evacuar a miles de residentes, suspender las clases y la actividad laboral e interrumpir varios servicios de transporte. EFE

(foto) (vídeo)