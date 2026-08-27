Un juez niega la petición de extradición de Minnesota de agente de ICE detenido en Texas que disparó a un migrante

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Un juez federal de Texas ha rechazado este miércoles la solicitud de las autoridades de Minnesota para forzar la extradición del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acusado de dispararle en la pierna a un migrante venezolano durante el apogeo de la operación antimigratoria 'Metro Surge' a principios de 2026.

"Minnesota alega que el gobernador (de Texas, Greg) Abbott se ha negado a firmar y ha retenido la orden de extradición. Sin embargo, el expediente solo refleja que el gobernador Abbott no ha accedido ni se ha negado a firmar la orden de extradición" del agente Christian Castro, ha argumentado el juez federal Fernando Rodríguez Jr.

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Castro, de 52 años, permanece encarcelado en Brownsville, Texas, desde finales de mayo, acusado de delitos relacionados con el tiroteo en el que hirió a Julio César Sosa-Celis, entre ellos el de haber mentido sobre cómo se desarrollaron los hechos.

Dado que Castro no puede permanecer detenido legalmente por más de 90 días en espera de extradición, Minnesota había solicitado una orden judicial que obligara al gobernador de Texas, republicano, a firmar la documentación que autoriza su traslado. Sin dicha orden, está previsto que sea liberado el jueves.

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Abbott ha alegado que no está obligado a entregar a Castro a Minnesota, mientras que la secretaría de estado de Texas está revisando la solicitud para determinar si Castro cumple con la definición de "fugitivo" según la ley federal de extradición, recoge el fallo.

En cambio, las autoridades de Minnesota querían que Castro permaneciera bajo custodia más allá del plazo de 90 días alegando riesgo de fuga, una premisa que han sustentado aludiendo a repetidas llamadas telefónicas desde la cárcel entre el agente y una mujer que vive en México, durante las cuales Castro "expresó su deseo de comprar una propiedad" en el país y "mudarse allí en el futuro".

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"Somos una nación de leyes. Es nuestra obligación respetarlas", ha declarado el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, en un comunicado remitido al portal de noticias The Hill en el que defiende que "Texas ha cumplido con todas las extradiciones anteriores --al igual que Minnesota-- y este caso no debería ser diferente".