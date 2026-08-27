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BingX supera los 500 activos de Futuros Perpetuos TradFi, la mayor cobertura del mercado actual

PR Newswire

PANAMÁ, 27 de agosto de 2026

PANAMÁ, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, la plataforma de trading multiactivo líder del mundo, anunció hoy que su suite TradFi ha superado los 500 activos de futuros perpetuos listados, reforzando aún más su posición en el trading multiactivo. Este hito brinda a los usuarios elegibles acceso a una gama ampliada de acciones, materias primas, índices y mercados de divisas junto con activos digitales, todo a través de una sola plataforma de trading.

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Con más de 500 activos de futuros perpetuos TradFi ya disponibles, BingX ha construido la oferta más grande de este tipo entre las principales plataformas de trading, con más de un 20% más de listados que la plataforma que ocupa el segundo lugar, según un benchmarking interno. Esta expansión refleja la estrategia multiactivo más amplia de BingX: ofrecer más mercados, más oportunidades y una experiencia de trading más conectada para los usuarios, todo en un solo lugar.

"Superar los 500 activos de futuros perpetuos TradFi marca otro paso importante en nuestra evolución hacia un ecosistema de trading multiactivo verdaderamente conectado", afirmó Kevin Lee, Chief Strategy Officer de BingX. "Nuestra ambición no es simplemente ofrecer más mercados, sino hacer accesible una gama más amplia de oportunidades relevantes a través de una experiencia de trading integrada. Al combinar una amplia cobertura de mercado con liquidez profunda, estamos facilitando que los usuarios exploren oportunidades tanto en los mercados financieros digitales como en los tradicionales."

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Para celebrar este hito, BingX lanza el TradFi Trading Sprint, invitando a los usuarios elegibles a explorar su oferta TradFi ampliada. Los participantes elegibles que operen al menos 1,000 USDT podrán compartir un fondo de recompensas de 300,000 USDT, con premios individuales de hasta 90,000 USDT.

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es la plataforma de trading multiactivo líder del mundo, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Desde criptomonedas hasta mercados tradicionales, BingX conecta a los usuarios con una amplia gama de activos, mercados y oportunidades a través de una plataforma unificada.

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Con futuros perpetuos, ofertas TradFi, trading spot y copy trading, junto con productos y soluciones impulsados por IA, BingX ofrece una experiencia de trading confiable y receptiva, diseñada para ayudar a los traders a navegar mercados en constante evolución y actuar sobre las oportunidades con mayor confianza y eficiencia.

BingX ha sido el Socio Principal de Chelsea FC desde 2024 y se convirtió en el primer Socio Oficial de Exchange de Criptomonedas (Official Crypto Exchange Partner) de Scuderia Ferrari HP en 2026.

Para más información, visite: https://bingx.com/

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FUENTE BingX