África acuerda acelerar la eliminación de enfermedades y reforzar la regulación médica

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Nairobi, 27 ago (EFE).- Ministros de Salud africanos y socios internacionales han acordado acelerar la eliminación de enfermedades en el continente y adoptar una nueva estrategia regional para reforzar la regulación de medicamentos, vacunas, diagnósticos y dispositivos médicos, informó este jueves la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África.

Las decisiones fueron tomadas este miércoles en Adís Abeba, capital de Etiopía, en el marco de la 76ª sesión del Comité Regional de la OMS para África, que empezó el lunes pasado y acaba este viernes.

Esos acuerdos buscan "impulsar el liderazgo de los países, la inversión nacional en salud y unos sistemas sanitarios más resistentes, capaces de responder a varios desafíos de salud pública".

"Como región hemos logrado grandes avances hacia múltiples objetivos de eliminación de enfermedades. Estos logros ponen de manifiesto el impacto de un compromiso político sostenido, sistemas de salud sólidos y alianzas eficaces. Ahora necesitamos consolidar estos avances, invertir más e ir más lejos", afirmó el director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi.

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Según la OMS, la región ha registrado avances en la eliminación y el control de enfermedades tropicales "desatendidas" y otras patologías.

La lepra ha sido eliminada "casi por completo" como problema de salud pública en la región, con solo un país pendiente de alcanzar ese objetivo.

Además, 41 países africanos han sido certificados hasta ahora como libres de dracunculiasis, también conocida como enfermedad del gusano de Guinea, que se contrae al beber agua que contiene pulgas de agua microscópicas infectadas.

Solo en 2025, Burundi, Mauritania y Senegal eliminaron el tracoma, una infección ocular; Níger se convirtió en el primer país africano en eliminar la oncocercosis, o ceguera de los ríos; y Guinea-Conakri y Kenia eliminaron la enfermedad del sueño, una infección parasitaria mortal transmitida por la picadura de la mosca tse-tse infectada.

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Los participantes reconocieron también "desafíos persistentes", como las limitaciones de financiación, la débil integración de algunos programas en los sistemas nacionales de salud, la falta de capacidad diagnóstica y de gestión de datos, y la inseguridad en varios países.

En paralelo, los ministros adoptaron la Estrategia Regional sobre Regulación de Productos Médicos en África 2026-2035, una hoja de ruta para ayudar a los países a mejorar durante la próxima década el control de medicamentos, vacunas, hemoderivados, pruebas diagnósticas y dispositivos médicos.

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Aun así, la agencia de la ONU advirtió de que "persisten brechas significativas" y de que la mayoría de países continúan reforzando su capacidad regulatoria.

"Unos sistemas regulatorios sólidos protegen vidas, fortalecen la confianza en los sistemas de salud y crean la base para la innovación local, la fabricación y un acceso más rápido a productos sanitarios de calidad garantizada", dijo Janabi.

La estrategia pretende fortalecer la Agencia Africana de Medicamentos, ampliar el uso de sistemas digitales de regulación, mejorar la preparación ante futuras emergencias sanitarias y promover más cooperación entre países mediante evaluaciones conjuntas de productos e inspecciones compartidas. EFE