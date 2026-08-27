3-1. El mexicano Cisneros impulsa a Alajuelense a segunda ronda de la Copa Centroamericana

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San José, 26 ago (EFE).- Dos goles del delantero mexicano Ronaldo Cisneros confirmaron este miércoles al Alajuelense costarricense en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana como líder del grupo A con una victoria por 3-1 sobre el Plaza Amador panameño, que acabó eliminado.

Ambos equipos llegaron a esta última jornada de la fase de grupos con posibilidades de clasificar, pero fue el equipo costarricense el que amarró el boleto y el liderato del grupo A con un total de 9 puntos, mientras que el segundo clasificado de la zona fue el Luis Ángel Firpo salvadoreño con 7 unidades. El Plaza Amador cerró en el tercer lugar con 6 puntos, el Xelajú guatemalteco sumó 4 y el Diriangén nicaragüense 3.

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Después de un primer tiempo reñido, el Alajuelense, vigente tricampeón del torneo, consiguió abrir el marcador al minuto 49 con una anotación del extremo izquierdo Jhon Paul Ruiz, quien definió de zurda un centro al segundo poste.

El Plaza Amador respondió para empatar el partido dos minutos después con un tanto del delantero Everardo Rose.

Cuando el juego estaba parejo y por momentos con el conjunto panameño asediando la portería del Alajuelense, ocurrió la jugada que inclinó la balanza en el partido y encaminó el triunfo y la clasificación al cuadro costarricense.

El zaguero panameño Jimar Sánchez vio la tarjeta roja por evitar con la mano en la línea de meta un gol del Alajuelense. El penalti fue convertido en gol al minuto 62 por el delantero mexicano Ronaldo Cisneros con un potente remate que batió al guardameta Marcos Allen.

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El 3-1 cayó al minuto 79 cuando el portero Allen falló al intentar despejar un centro con el puño y dejó la pelota servida en la línea de gol donde el mexicano Cisneros marcó a placer.

El Plaza Amador intentó con más ímpetu que buen fútbol acortar la desventaja, sin embargo el Alajuelense, del entrenador español Ismael Rescalvo, cerró espacios y no permitió jugadas de peligro. EFE